王景昌 當選大武鄉長

台東縣大武鄉長補選昨投票，國民黨王景昌以1364票勝選，藍營成功守住大武鄉。王景昌說，絕不會辜負鄉親期望，有信心帶領大武走向新格局、新氣象。

黃建賓從大武鄉長轉任立委，國民黨王景昌、民進黨蕭國書和無黨籍高春花3人參加補選。縣選委會說，第19屆鄉長補選，選舉人數4721人，2409人投票，投票率51.03％。

開票過程高潮迭起，王景昌一度落後對手高春花，雙方差距60票，就連前來關心的黨部主委、議長吳秀華也緊張起來，直到大武、尚武村相繼開出票數，逆轉成功。

王景昌說，這場選舉很辛苦，好在鄉親支持肯定他的實在及服務，以後會繼續為鄉里打拚。

開票結果出爐，1號王景昌1364票、2號高春花955票、3號蕭國書73票。蕭國書說，美好的一仗已經打過，他會持續關心大武的發展。高春花表示，會繼續以小辣椒的拚勁，監督鄉政，為民服務。

黃建賓表示，王景昌當選是大武鄉的勝利，希望王能延續他過去在公所任內的計畫，持續為鄉民謀福利，他在立院絕對用行動支持家鄉，力挺台東。

吳秀華說，2位對手實力都很強，很不好打，最後鄉親選擇給國民黨機會，未來從中央立委到縣府及議會，都會全力協助大武鄉各項發展資源挹注。