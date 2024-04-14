員山鄉議員補選 黃雯如翻轉綠地

宜蘭員山鄉縣議員昨天補選投票，鄉長張宜樺妻子、候選人黃雯如當選，獲藍營支持的她在深綠艱困選區中，改寫政治新局，也是30年來第一位員山鄉女縣議員。黃雯如說，她只有鄉親做最大後盾，未來要帶給鄉親溫暖關懷的服務，帶員山大步向前走。

員山鄉有二席縣議員，自從民國83年員山鄉獨立成為選舉區以來，都是藍綠縣議員各占一席，民進黨立委陳俊宇當選後，留下遺缺，這次補選共有謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝4人以無黨籍身分登記參選，但藍萬義獲民進黨支持、黃雯如則有國民黨力挺，仍是藍綠大戰為主軸。

昨下午4點開票，補選投票率只有32.21%，創下近年新低，4名候選人得票，分別是謝萬得988票、藍萬義3763票、黃雯如3994票、劉燦輝58票，黃雯如險勝藍萬義出線。

昨開票過程中，黃雯如在大票倉都領先，4點50分出現在競選總部自行宣布當選，支持者施放鞭炮，群眾掀起陣陣歡呼；藍萬義則在陳俊宇陪同下宣布敗選，兩度鞠躬向支持者道歉，表示自己努力不夠，仍會繼續服務鄉親。

員山鄉另一席縣議員是國民黨黃浴沂，補選後，目前這兩席縣議員由國民黨全拿，這也是民國83年員山鄉獨立設選舉區以來，首次沒有民進黨員山鄉縣議員的政治新局面。

黃雯如一路走來苦戰，在夫婿張宜樺的操盤下，加上國民黨縣長及議長力挺，穩紮穩打，貼近基層選民，最終殺出一條血路，為國民黨搶下這一席。