聽新聞
test
0:00 / 0:00

員山鄉議員補選 黃雯如翻轉綠地

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭員山鄉縣議員補選，黃雯如當選。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉縣議員補選，黃雯如當選。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉縣議員昨天補選投票，鄉長張宜樺妻子、候選人黃雯如當選，獲藍營支持的她在深綠艱困選區中，改寫政治新局，也是30年來第一位員山鄉女縣議員。黃雯如說，她只有鄉親做最大後盾，未來要帶給鄉親溫暖關懷的服務，帶員山大步向前走。

員山鄉有二席縣議員，自從民國83年員山鄉獨立成為選舉區以來，都是藍綠縣議員各占一席，民進黨立委陳俊宇當選後，留下遺缺，這次補選共有謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝4人以無黨籍身分登記參選，但藍萬義獲民進黨支持、黃雯如則有國民黨力挺，仍是藍綠大戰為主軸。

昨下午4點開票，補選投票率只有32.21%，創下近年新低，4名候選人得票，分別是謝萬得988票、藍萬義3763票、黃雯如3994票、劉燦輝58票，黃雯如險勝藍萬義出線。

昨開票過程中，黃雯如在大票倉都領先，4點50分出現在競選總部自行宣布當選，支持者施放鞭炮，群眾掀起陣陣歡呼；藍萬義則在陳俊宇陪同下宣布敗選，兩度鞠躬向支持者道歉，表示自己努力不夠，仍會繼續服務鄉親。

員山鄉另一席縣議員是國民黨黃浴沂，補選後，目前這兩席縣議員由國民黨全拿，這也是民國83年員山鄉獨立設選舉區以來，首次沒有民進黨員山鄉縣議員的政治新局面。

黃雯如一路走來苦戰，在夫婿張宜樺的操盤下，加上國民黨縣長及議長力挺，穩紮穩打，貼近基層選民，最終殺出一條血路，為國民黨搶下這一席。

國民黨 補選 議員

延伸閱讀

牽動2026布局！宜蘭員山鄉議員補選選前之夜 藍綠掃街催票

宜蘭鐵路高架拚2034年完工 縣府負擔百億「7年才付清」盼中央補全額

宜蘭員山議員補選4搶1 王義川稱「對手可能買票」 對手怒嗆含沙射影

宜蘭縣員山鄉議員補選4搶1 參選人號次出爐

相關新聞

全國新住民健行嘉年華 3千人基隆同樂

全國新住民健行暨嘉年華會昨在基隆潮境公園舉行，吸引3千多人參與，從碧砂漁港健走到潮境公園，全國十多縣市新住民齊聚一堂，享...

員山鄉議員補選 黃雯如翻轉綠地

宜蘭員山鄉縣議員昨天補選投票，鄉長張宜樺妻子、候選人黃雯如當選，獲藍營支持的她在深綠艱困選區中，改寫政治新局，也是30年...

王景昌 當選大武鄉長

台東縣大武鄉長補選昨投票，國民黨王景昌以1364票勝選，藍營成功守住大武鄉。王景昌說，絕不會辜負鄉親期望，有信心帶領大武...

影／沒下雨竟淹水！基隆忠一路地下道慘況如颱風天 民眾違規衝馬路

基隆市忠一路與孝二路口人行地下道，今天下午4點多突然淹大水，水深約6、7公分，民眾無法通行，退回馬路上，有不少民眾違規過...

泰晤士河的瑪瑙石到宜蘭藝術展 林萬士用藝術與大眾溝通

宜蘭藝術家林萬士在宜蘭美術館舉辦個人展覽「視網膜與石頭」，展出過去10年間創作的油畫與壓克力加工作品，呈現出具有立體感的...

宜蘭員山鄉議員補選投票 藍綠兩大陣營都說「有信心」

宜蘭縣員山鄉縣議員補選投票，今天出大太陽盼有利提高投票率，民進黨支持的藍萬義上午由陳俊宇立委陪同投票，國民黨支持的黃雯如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。