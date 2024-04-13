影／沒下雨竟淹水！基隆忠一路地下道慘況如颱風天 民眾違規衝馬路

基隆市忠一路與孝二路口人行地下道，今天下午4點多突然淹大水，水深約6、7公分，民眾無法通行，退回馬路上，有不少民眾違規過馬路，險象環生。市府表示，因自動抽水馬達故障，淹水1個多小時修復後水退去。

警方今天下午4點多接獲民眾反映，忠一、孝二路口的人行地下道淹大水，水深6、7公分，由於當時出大太陽，天氣悶熱，完全沒有下雨，地上也是乾的，不少民眾也覺得莫名其妙。市警第一分局員警到場先放置三角錐，避免民眾進入發生危險。

林姓市民表示，今天下午他經過地下道要去忠一路一家店買麵包，沒想到走進地下道竟全都是水，水量大到有如颱風時的淹水，十分誇張，他覺得好像常淹水，應加速改善。

市府工務處表示，此處地下道因近基隆港，水位較低，必須以馬達自動抽水將水排出。經廠商檢修，發現是抽水馬達自動感應器故障，約在下午5點多修復，積水退去。

記者發現，因為地下道無法通行，該路口並未畫斑馬線，距下一個有斑馬線的路口又有點距離，不少民眾索性直接違規穿越馬路，致險象環生。