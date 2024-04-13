聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭員山鄉議員補選「變天」！ 國民黨支持的她當選改寫新局
宜蘭員山鄉縣議員補選的這一席，是民進黨陳俊宇選上立委留下遺缺。黃雯如獲藍營支持做後盾，賣力拚戰，在深綠艱困選區中，翻轉綠地變藍天，改寫政治新局。開票結果確定領先，黃自行宣布當選。
今天開票過程，黃雯如在幾個大票倉都領先，各投開票所也贏多輸少，支持者興奮大喊「水啦」。黃雯如4點50分出現在競選總部將自行宣布當選，支持者施放鞭炮，群眾掀起陣陣歡呼。
員山鄉另一席縣議員是國民黨黃浴沂，補選後，目前這兩席縣議員由國民黨全拿，這也是民國83年、第十三屆員山鄉獨立設置選舉區以來，首次見到沒有民進黨員山鄉縣議員的政治新局面，她也是30年來第一位員山鄉女縣議員。
宜蘭縣員山鄉有二席縣議員，自從民國83年員山鄉獨立成為選舉區以來，都是藍綠縣議員各占一席。民進黨陳俊宇今年初選上立委，遺缺補選，員山鄉基本盤綠大於藍，代表藍營色彩的黃雯如搶攻這席，非常不容易。
一路走來苦戰，黃雯如在夫婿張宜樺鄉長的操盤下，加上國民黨縣長及議長力挺，穩紮穩打，貼近基層選民，最終殺出一條血路，為國民黨搶下這一席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言