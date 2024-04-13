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宜蘭員山鄉議員補選「變天」 國民黨支持的她當選改寫新局

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宜蘭員山鄉議員補選「變天」！ 國民黨支持的她當選改寫新局

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉議員補選「變天」，黃雯如翻轉綠地變藍天，自行宣布當選。記者戴永華/攝影
宜蘭員山鄉議員補選「變天」，黃雯如翻轉綠地變藍天，自行宣布當選。記者戴永華/攝影

宜蘭員山鄉縣議員補選的這一席，是民進黨陳俊宇選上立委留下遺缺。黃雯如獲藍營支持做後盾，賣力拚戰，在深綠艱困選區中，翻轉綠地變藍天，改寫政治新局。開票結果確定領先，黃自行宣布當選。

今天開票過程，黃雯如在幾個大票倉都領先，各投開票所也贏多輸少，支持者興奮大喊「水啦」。黃雯如4點50分出現在競選總部將自行宣布當選，支持者施放鞭炮，群眾掀起陣陣歡呼。

員山鄉另一席縣議員是國民黨黃浴沂，補選後，目前這兩席縣議員由國民黨全拿，這也是民國83年、第十三屆員山鄉獨立設置選舉區以來，首次見到沒有民進黨員山鄉縣議員的政治新局面，她也是30年來第一位員山鄉女縣議員。

宜蘭縣員山鄉有二席縣議員，自從民國83年員山鄉獨立成為選舉區以來，都是藍綠縣議員各占一席。民進黨陳俊宇今年初選上立委，遺缺補選，員山鄉基本盤綠大於藍，代表藍營色彩的黃雯如搶攻這席，非常不容易。

一路走來苦戰，黃雯如在夫婿張宜樺鄉長的操盤下，加上國民黨縣長及議長力挺，穩紮穩打，貼近基層選民，最終殺出一條血路，為國民黨搶下這一席。

黃雯如在開票過程中，一路領先，最後翻轉藍綠，改寫員山鄉縣議員的政治新局。記者戴永華/攝影
黃雯如在開票過程中，一路領先，最後翻轉藍綠，改寫員山鄉縣議員的政治新局。記者戴永華/攝影
黃雯如出現在競選總部，即將宣布自行當選。記者戴永華/攝影
黃雯如出現在競選總部，即將宣布自行當選。記者戴永華/攝影
支持者擠在電腦前，關心看著開票統計。記者戴永華/攝影
支持者擠在電腦前，關心看著開票統計。記者戴永華/攝影

國民黨 宜蘭 民進黨 補選 議員 陳俊宇

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