宜蘭員山鄉議員補選投票 藍綠兩大陣營都說「有信心」

宜蘭縣員山鄉縣議員補選投票，今天出大太陽盼有利提高投票率，民進黨支持的藍萬義上午由陳俊宇立委陪同投票，國民黨支持的黃雯如由夫婿張宜樺鄉長一起投票，兩陣營都說「對自己的選情有信心」。

藍萬義上午9時許抵達惠好社區活動中心投票所，投完票走出來，如釋重負地說終於投完了，畢竟是第一次投入議員層級的選舉，無形中壓力還是很大，他對選舉有信心，拜託大家踴躍投票。

陳俊宇說，感覺這次選舉充滿勝算，不過剛剛去了2間投票所，看起來投票人數不高，詢問工作人員年輕人投票比率很低，大多還是在地人；陳也表示，這次真的沒有傾全黨之力助選，藍萬義很努力。

黃雯如上午10點半前往逸仙社區活動中心投票，她說，昨晚拚到最後一刻，睡得深沉，算是打過美好的一仗，感謝鄉親陪伴她走過艱困選戰，希望員山鄉的未來陽光燦爛，拚出員山更好的生活。

她與鄉長張宜樺不約而同都穿白色上衣投票，黃雯如說，白色純潔亮眼，代表員山鄉未來是陽光的，亮晶晶；她也擔心今天投票率低，希望鄉親踴躍出來投票，這場選舉關係到員山鄉的未來。