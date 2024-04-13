暌違5年復辦 宜蘭大拜拜辦桌 明開放預訂

宜蘭市公所迎接東嶽大帝生日，暌違5年舉辦「宜蘭大拜拜」辦桌，今年5月4日晚間6時在宜蘭運動公園體育館前，席開數百桌流水席。市公所4月14日上午開放訂桌，共340桌，訂桌費3000元，共10道菜色，另為響應環保，每桌都會贈送10組環保餐具。

宜蘭市傳統大拜拜，過去家家戶戶擺流水席，原本農曆2月、3月城隍爺、東嶽大帝誕辰各有一次大辦桌，後來改為輪流舉辦；近年宜蘭市公所統一舉辦大辦桌，2019年最後一次舉辦，後來因疫情停辦。

市公所表示，辦桌比照傳統由總舖師操刀的模式，聘請尚豪餐飲外燴統一操持，每桌10道菜包含海陸拼盤、櫻花蝦米高、石斑魚、土雞等等，附上飲料甜點，定價4000元，公所補助1000元，訂桌價3000元。

市公所4月14日上午8時到中午12時，在宜蘭市民活動中心開放訂桌，開始前10分鐘發號碼牌，依照號次順序受理訂位，每人限訂3桌，現場繳費後畫位領取桌次餐券；14日若沒有訂完，14日到19日上午8時到下午5時，市公所民政課也會繼續開放訂購。

辦桌當晚，公所會邀請藝人上台表演，目前正在洽談中；此外為響應環保，呼籲不使用一次性餐具，訂桌可以獲贈環保餐具，每桌10組，確保大家都有餐具用。