讓社工放鬆充電 台東首推「身心靈療癒支持方案」

台東縣政府首推辦理「身心靈療癒支持方案」，讓450位社工人員舒緩身心壓力，建構社工友善工作環境。這個月起推出6大主題共12場次的靜態和動態工作坊，邀全縣社工參與愛自己。社工員說，「這是幸福城市」。

縣長饒慶鈴說，社工也是人，也是需要被關心、被重視，因此指示社會處辦理身心靈療癒支持方案，讓社工發揮自身專業的同時，也好好照顧身心，沒有後顧之憂。

台北發生虐童致死案後，社工人員的辛酸淚開始被社會重視，台東縣自2021年提供全國首張24小時社工專屬保險後，今年再推出「身心靈療癒支持方案」社工福利。

「身心靈療癒支持方案」分為6大主題，有好好吃飯、好好休息、好好睡覺、好好玩樂、好好靜心、好好愛自己等，並以工作坊的形式辦理，包括烘焙、飲食與減壓、正念咖啡館、精油舒壓、睡眠管理、紅酒與靜心瑜珈、社工親子烤肉、禪繞畫療癒身心等共計12場次，首場4月開始。

縣府社會處表示，目前全縣社會工作從業人員約450人，近5年來社工師考試錄取率約20%，今年縣府人員共有7位取得社工師證照，非常不容易。另社工人員的專業培育，縣府每年辦理25至30場訓練課程，促進與拓展社工人員專業知能，成為台東的幸福推手。