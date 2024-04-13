台東大武鄉長補選最後衝刺 黃健庭、陳瑩團隊陪掃街

中央社／ 台東縣12日電

台東大武鄉長補選明天投票，國民黨秘書長黃健庭今天陪候選人王景昌掃街固票；民進黨候選人蕭國書由立委陳瑩團隊陪同盼催出原民選票；無黨籍候選人高春花同樣動員拜票。

大武鄉長補選明日投票，今天上午3名候選人國民黨籍王景昌、民進黨籍蕭國書、無黨籍高春花均把握今日上午7時至晚上10時的最後競選活動時間。

王景昌在黃健庭、台東縣議會議長吳秀華和歷任大武鄉長以及數10輛支持者的車隊陪同下掃街，上午8時許將車隊拉到大武鄉最北端的愛國蒲部落展開拜票，黃健庭和吳秀華揮手，聲嘶力竭高喊「要團結」讓國民黨繼續在大武鄉執政。

蕭國書在民進黨台東縣黨部人員、池上鄉長林建宏、台東市民代表王泰捷及立法委員陳瑩團隊陪同下，於下午3時開始由大武鄉北端往南端車隊掃街拜票。由於大武鄉原住民選票約1/3，長期都被視為國民黨鐵票，民進黨希望能藉由陳瑩團隊催出原住民選票，讓蕭國書當選，寫下民進黨首名大武鄉長紀錄。

退出國民黨以無黨籍參選的高春花，雖然沒有檯面上政治人物陪同掃街，仍然有數10輛支持者車隊陪同。原住民籍高春花希望原住民集中選票投她，只要原住民選票不分裂她就有機會當選。

前大武鄉長黃建賓當選這屆立委，遺缺補選，明日投票。這次總統、副總統選舉各陣營在大武鄉的得票，侯友宜和趙少康1510票，賴清德和蕭美琴610票，柯文哲和吳欣盈587票。賴蕭和柯吳的選票加起來仍遠落後侯趙選票。

國民黨 民進黨 鄉長

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