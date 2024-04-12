芥菜種會邀災民以工代賑 助關懷戶修繕家園

花蓮強震造成多戶房屋受損，基督教芥菜種會社工兵分多路，邀因地震停工的受助者成為志工，修繕關懷戶掉落天花板及屋頂，以工代賑協助修復給予薪資，讓災民盡快回復正常生活。

0403花蓮強震，截至11日累積72件紅黃單、1636戶受影響。芥菜種會社區發展東區副處長吳雅琴說，除了紅、黃單戶，還有很多受損不到樓倒、貼單的住戶，但經濟能力無法負擔的災民需要協助。

芥菜種會盤點列冊關懷戶、認養童家庭，加上地方教會提供名單，震後第一時間開放習藝所安置災民，總安置近500人次，同時派遣社工人員逐一到關懷戶家中評估住宅狀況。

吳雅琴說，關懷戶家戶受損狀況不到大樓倒塌般嚴重，但天花板掉落、管路受損或水塔位移等，對生活影響很大，急需要協助。

芥菜種會表示，受災戶中有95%房屋用輕鋼架裝潢，耐不住強震多有晃動跟位移狀況，每個餘震都有掉落風險，居民處在驚恐狀態，無法安心生活。

芥菜種會表示，修繕、材料由工班團隊負擔，若無法馬上修繕，會協助通報縣府評估。

另外，災後有旅宿業停業、蘇花公路限制車種通行，芥菜種會也召集工作停擺的房務員、大貨車司機擔任志工，以工代賑協助修復受災戶家庭，提供每天約新台幣1500元薪資，補貼工作停擺期間的收入。

吳雅琴說，除了住家修繕，許多住戶通報冰箱、電視、衣櫃及部分小家電受損，還有個案賴以為生的機車等，都會協助。

芥菜種會統計，目前已協助約72人，包括補助急難救助金、修繕、災損恢復等，社工仍在持續訪視中，後續會依募款狀況，評估能協助多少人。

金姓受災戶說，地震後家裡輕鋼架歪掉，很擔心餘震會掉下來砸到孩子，很感謝芥菜種會幫忙，讓一家人晚上可以安心睡覺，不用擔心餘震。