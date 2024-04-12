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合歡山高山步道 今起開放 震後上山賞花仍須小心

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

太魯閣國家公園多處景點、步道，在大地震中受創嚴重，管理單位連日勘災，加上協作團隊及下山的山友回報，太管處評估合歡山區步道受影響較輕微，12日起優先開放高山步道及遊憩據點，16日起開放奇萊山區等生態保護區入園申請。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉表示，經過初步檢視評估，天祥以下地區，包括民眾熟悉的砂卡礑步道、白楊步道、燕子口、布洛灣台地等，受創較嚴重。

太管處表示，12日起先開放合歡山主峰、小奇萊、合歡山西北峰步道，以及小風口、大禹嶺等遊憩據點。16日起再開放部分生態保護區的入園申請，包括奇萊山區（不含奇萊東稜）、南湖山區（僅南湖主峰線），以及屏風山、閂山等區域。

每年4至6月是合歡山杜鵑花季，台14甲線翠峰至大禹嶺路段將從4月13日至6月16日，假日實施高乘載與流量管制。儘管如此，因中橫路況不佳，太管處仍呼籲遊客盡量從台14甲線進出園區。

太管處表示，3日地震之後，目前餘震頻率逐漸降低，但山區活動還是有一定程度的安全疑慮，民眾在賞花、登山時，一定要注意安全，若發現步道設施災損，有安全疑慮時不要貿然通行。

保護區 合歡山 太魯閣國家公園

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