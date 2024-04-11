暖暖水源地辦露營體驗賞螢挨批 暫緩報名換地點、主題

基隆市文化基金會原訂將在27、28日兩天在暖暖水源地槌球場，舉辦露營體驗、市集、賞螢等活動，但附近是螢火蟲棲地昨天引發爭議，基金會今天宣布暫緩報名，將更改地點及調整活動內容，不以賞螢為主，後續再公布活動內容。

基隆市文化基金會日前在臉書貼文，要在暖暖水源地槌球場，舉辦露營、文化走讀、市集、賞螢等活動，後來雖然澄清並沒有安排過夜的露營，只是讓民眾體驗，白天活動就結束，晚上才去賞螢，但仍引發不少民眾質疑可能干擾螢火蟲生態。

前立委蔡適應表示，螢火蟲復育的地方，特別怕光害和聲音騷擾的生態指標螢火蟲，基隆市文化基金會是完全的官方色彩的組織，要來發展基隆市的文化活動，過去也幫助許多優質的藝術創作者，但在暖暖水源地辦活動的內容非常不妥，過度的侵擾生態可能會適得其反，他建議換個地方舉辦。

基隆文化基金會今天公布，近日收到各方對於活動的關心，原訂今天開放報名的「文化走讀」與「漫步賞螢」活動，暫緩報名。

​財團法人基隆市文化基金會副執行長徐承馨表示，感謝關心的朋友，大家的聲音他們都有聽見，也理解各界朋友關心螢火蟲生態與心中的擔憂。基金會關注螢火蟲生態的初衷和大家一樣，推廣基隆山林好生活，友善山林、友善生態是策辦「螢火暖暖」的宗旨。因此，將針對活動地點及內容進行調整，後續相關細節會重新調整後再和大家說明。