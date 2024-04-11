地震衝擊花蓮觀光…業者發起「你買100我捐50」活動 自助助人獲回響

花蓮地震重創觀光，地方名產產業也受到衝擊，有8家名產業者串聯發動「你買100、我捐50」活動，將售出商品一半金額，捐助給需要的災民，協助重建家園，也能延續產業發展，達到「自助助人」的目標。

花蓮外海3日發生規模7.2強震，讓許多遊客都不敢造訪花蓮，地方觀光陷入黑暗期，部分業者不敵營運虧損，只能請員工將特休休完。花蓮有8家名產業者決定自救，在網路發起「你買100、我捐50」活動，希望透過微薄力量，幫助災民也保障收入。

業者郭毅山說，自6年前0206花蓮大地震、3年前0402太魯閣號事故開始，8家業者就有串聯在一起，彼此聯合行銷，共同度過觀光黑暗期。

他說，名產業者收入來源主要是遊客，這段時間大家都在思考，決定透過網路無遠弗屆的力量發起活動，讓外地民眾網購名產時，也將愛心傳遞給災民，並幫助產業度過難關。

郭毅山說，活動3日開跑至今已收到近300筆訂單，獲得熱烈回響，活動結束後，所有捐贈款項會提供會計師查證，如實將每位民眾的愛心送到災民手中。

參與活動的麻糬業者翁世安說，地震發生前大家都備好清明連假的商品，沒想到強震後很少人到花蓮玩，貨品大量囤積有保存的壓力，決定在影響成本最小的情況下，取5成平均值作為捐款金額。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義表示，花蓮許多商家因為地震受到傷害，將研擬辦法協助復甦，接下來不論是救災、重整，須整合各相關單位實質幫助他們。

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