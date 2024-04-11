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關心別人也要對自己好 台東縣守護社工推身心靈工坊

中央社／ 台東縣11日電

「關心別人，也要對自己好」，台東縣政府為舒緩社工身心壓力，辦理身心靈療癒工作坊，全面守護社工內在能量；台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續作為社工人員後盾。

台東縣政府社會處今天發布新聞稿表示，從個人、家庭到社區，無處不見社工人員服務身影，在如此高壓環境中，助人工作者的身心健康更不可忽視；台東縣政府自民國110年首創先例，提供全國首張24小時社工專屬保險。

除安全保障外，今年更首推打造專屬社工的「好好愛自己」身心靈療癒工作坊，內容以由內而外的能量提升，鼓勵社工在服務個案同時，更要好好愛自己，才能在助人工作路上更堅定且不迷失自我。

饒慶鈴表示，這次縣府推出的身心靈療癒舒壓活動，分為「好好吃飯、好好休息、好好睡覺、好好玩樂、好好靜心、好好愛自己」6大主題，包括靜態到動態的工作坊，規劃烘焙工作坊、飲食與減壓、正念咖啡館、精油舒壓、睡眠管理、紅酒與靜心瑜伽、社工親子烤肉、禪繞畫療癒身心、心靈與環境的斷捨離等12場多元創新工作坊，全面守護社工，作為社工人員後盾；相關活動於4月陸續開辦，邀請全縣社工參與一起好好愛自己。

縣府社會處長陳淑蘭補充，針對社工人員專業培育，縣府每年辦理約25至30場訓練課程（120至130小時），邀請專家學者或實務工作者授課，包括專業知能訓練、社工人身安全訓練、舒壓團體活動等，促進與拓展社工人員專業知能，每年約1500至1800人次參訓。

工人 社工

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