影／SBL明開打...球員和小學生相見歡 謝國樑：體育館將花千萬整修

SBL及WSBL超級籃球聯賽明天起，連續兩周五、六、日，將在基隆市立體育館舉行6天共24場賽事，市長謝國樑今天與8名球員前往仁愛國小和籃球隊學生交流互動，謝國樑說，市府會努力把更好的運動賽事引進到基隆，今年將花1千多萬元整修體育館。

謝國樑表示，很難得邀請SBL跟WSBL到基隆進行賽程，學生穿著制服或持學生證可以免費進場之外，基隆市民也有半價優惠，市府希望各項運動都能夠有好成績，市府也會努力把更好的運動賽事引進到基隆，今年將花1千多萬元整修體育館。

基隆市體育館曾是SBL前身的中華職籃中幸福豹隊的主場，一路走來，基隆更接連培養出多位優秀籃球國手，包含林志傑、李啟億等人，去年也有奪下亞運金牌的國手余祥平。

仁愛國小校長陳立國說，仁愛國小籃球隊今年度榮獲「基隆市中小學聯合運動會籃球」項目的國小男子組籃球冠軍、國小女子組籃球亞軍，表現相當優異；今天的SBL球員相見歡，學生近距離與球星互動切磋球技、分享練球心得，是非常難得的體驗。

議長童子瑋明天會到場觀賽，他表示，這是繼去年10月職籃以熱身賽形式，睽違20多年後，職業籃球隊正式在基隆進行比賽，感謝SBL聯盟、市政府等多方努力。這次基隆場賽事，為例行賽最後一個階段賽事，例行賽戰績排名第一的球隊將直接進入冠軍賽。