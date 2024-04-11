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影／SBL明開打...球員和小學生相見歡 謝國樑：體育館將花千萬整修
SBL及WSBL超級籃球聯賽明天起，連續兩周五、六、日，將在基隆市立體育館舉行6天共24場賽事，市長謝國樑今天與8名球員前往仁愛國小和籃球隊學生交流互動，謝國樑說，市府會努力把更好的運動賽事引進到基隆，今年將花1千多萬元整修體育館。
謝國樑表示，很難得邀請SBL跟WSBL到基隆進行賽程，學生穿著制服或持學生證可以免費進場之外，基隆市民也有半價優惠，市府希望各項運動都能夠有好成績，市府也會努力把更好的運動賽事引進到基隆，今年將花1千多萬元整修體育館。
基隆市體育館曾是SBL前身的中華職籃中幸福豹隊的主場，一路走來，基隆更接連培養出多位優秀籃球國手，包含林志傑、李啟億等人，去年也有奪下亞運金牌的國手余祥平。
仁愛國小校長陳立國說，仁愛國小籃球隊今年度榮獲「基隆市中小學聯合運動會籃球」項目的國小男子組籃球冠軍、國小女子組籃球亞軍，表現相當優異；今天的SBL球員相見歡，學生近距離與球星互動切磋球技、分享練球心得，是非常難得的體驗。
議長童子瑋明天會到場觀賽，他表示，這是繼去年10月職籃以熱身賽形式，睽違20多年後，職業籃球隊正式在基隆進行比賽，感謝SBL聯盟、市政府等多方努力。這次基隆場賽事，為例行賽最後一個階段賽事，例行賽戰績排名第一的球隊將直接進入冠軍賽。
童子瑋指出，振興城市的體育風氣，不只是進場支持職業球隊、支持在地出身的球員，更應強化運動賽事三級化的發展與深化。今年銘傳國中奪下國中籃球聯賽乙組北區第一名，4月中將進軍全國聯賽。連同SBL基隆賽事，兩件基隆籃球發展的大事都發生在4月。藉由職業隊的進駐，活絡基隆三級籃球制度，培養國中、高中的籃球隊，讓在地的籃球好手留在基隆。
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