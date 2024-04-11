基隆崁仔頂大樓震後嚴重龜裂 議長籲市府劃入都更改建

基隆市中心蓋在旭川河上方的明德、親民、至善三棟大樓，位愛一路已有44年歷史，老舊建築物都連接在一起，這次花蓮強震後，連結通道受損出現鋼筋裸露、位移裂縫，還有2樓梁柱有大裂痕，當地3里長陳情，擔心有安全疑慮，盼速改建。議長童子瑋說，市府應立即介入，評估拆遷補償的可能性。市府表示，結構是否安全將待鑑定報告。

明德大樓1樓就是著名的崁仔頂魚市場，花蓮強震後鋼筋裸露、龜裂嚴重，今天童子瑋會同相關單位會勘。

「當天地震上下劇烈搖晃，2樓一處梁柱斷裂嚴重。」仁德里長王朝成說，住戶很擔心建物能不能再撐到下次大地震，多同意拆除另地改建。

童子瑋表示，過去政府在河上蓋3棟大樓增加商業空間，下方是日本人闢建的人工運河，但汙水都往下排到基隆港，長期以來大樓存廢引發爭議。每棟有住144戶，共計432戶，除住戶外，還有報關行等很多商業空間，但只有建物所有權，沒有土地所有權。

童子瑋說，強震後住戶和商家都住得提心吊膽，應立即進行安全鑑定、補強措施，並研議是否有拆遷補償的必要性，評估都更的程序，都更有很多型式可討論。

童子瑋認為，未來應建立基隆市的危老都更檢驗平台，公部門投入調查，建立機制讓民間、民意代表來提報，並整合都發處、工務處等單位，定期進行公開的基隆市都市更新說明會回應民意。

童子瑋建議，這3棟大樓重新規畫其他土地興建，不宜再原地重建，才能符合的問題，也讓現地旭川河重見天日，應是未來努力方向。

結構技師張眾佳說，建造年代已久，當年的耐震規範已不符現在的要求，檢視後發現有很多鋼筋外露、水泥剝落，伸縮縫也沒有設置，是否能抵抗下一次地震，要等後續鑑定報告出來，才能判定要補強或拆除的動作，屆時市府會再和住戶協調與討論。如果有達到危老重建的標準，可爭取危老容積獎勵。