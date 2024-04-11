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宜蘭未婚聯誼 2場次報名
宜蘭縣每年舉辦的單身聯誼活動都很受歡迎，速配率約5成，今年6月、10月增辦2場次，縣府昨宣布開放報名，活動當天只要速配成功，可獲得4項好禮，經過交往後在兩年內結婚，縣府再送出價值4萬元的婚紗拍攝及浪漫旅宿。
縣府指出，只要20歲以上，設籍宜蘭縣或在宜蘭就學就業的民眾都可以免費報名參加。由於每年反應都很熱烈，今年每場次名額從60人增至80人，男女各40人，地點在優質休閒農場及渡假飯店。
第一場次報名即日起至5月20日止，6月1日將在礁溪中天飯店與兔子迷宮舉行，活動當天速配成功，就有機會獲得冬山河愛之船、生態綠舟船票、童玩節門票，以及知名飯店甜蜜下午茶券；第二場次8月12日報名，10月12日舉行。
兩場聯誼活動設定不同主題，第一場次「實境解謎趣＆美味好食饗」、第二場次「採茶結好緣＆烘培手作情」，透過手作烹飪、美食饗宴、採茶體驗、美景打卡等，設計豐富多元體驗活動，提高男女互動交流，增加成功配對率。
往年的速配率約5成，成功速配指雙方有進一步交往認識意願，縣政府會提供冬山河愛之船、生態綠舟船票、童玩節門票及知名飯店甜蜜下午茶券，當成速配禮；參加今年活動2年內結婚的新人，縣府還會贊助婚紗拍攝以及浪漫旅宿，價值4萬元好禮。
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