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暖暖水源地露營賞螢 基隆文化基金會惹議

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市文化基金會本月27、28日將在暖暖水源地槌球場辦露營體驗、市集及賞螢活動，附近是螢火蟲棲地引發爭議，前立委蔡適應說，大量人員進入恐破壞生態。文化基金會說明，該處非市府規畫的螢火蟲復育區，也沒有露營夜宿，只有搭建觀賞帳篷供民眾體驗。

蔡適應表示，螢火蟲復育環境怕光害和聲音騷擾，在暖暖水源地辦活動非常不妥，初衷雖是從教育與文化出發，過度侵擾生態可能適得其反，建議主辦單位換地點。

財團法人基隆市文化基金會副執行長徐承馨表示，該處不是市府規畫的螢火蟲復育區，場地是槌球場，未進入水源地，亦有畫設緩衝帶。市集、表演活動的聲光及音效在晚間6時前結束，再由生態老師帶領賞螢，不使用擴音設備及手電筒。

另，基隆市政府委託基隆鳥會進行螢火蟲生態調查及復育計畫，在暖暖山區發現未曾在圖鑑出現的螢火蟲，在螢火蟲專家陳燦榮協助下，經學者鄭明倫證實，為台灣第4種水生螢火蟲，暫稱中文名為「北杪螢」。基隆鳥會理事長沈錦豐表示，七堵友蚋是此次調查5個樣區中，是螢火蟲數量最多的熱區。

基隆 蔡適應 螢火蟲復育

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