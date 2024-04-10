台北人最愛來這買海鮮！大溪漁港公廁全換新 遊客終於能舒服上廁所

宜蘭大溪漁港是大台北人最愛來採買海鮮的漁港，假日人擠人，但使用長達10年的老舊公廁，管線及硬體設施都不夠，不符合營建署規定的公共建築衛生設備，宜蘭縣海洋及漁業發展所把公廁全面翻新，簡約明亮，加上無障礙設施，終於可以舒服上廁所。

大溪漁港鄰近龜山島，漁產豐富，是頭城鎮重要的漁港，假日遊客絡繹不絕，同時也是宜蘭縣推動「五漁村」廊帶觀光的重要漁港之一，目前的漁港拍賣市場旁公廁從2014年10月使用至今，已經10年。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，由於使用年久，硬體設備及管線老舊，空間規劃及廁間設備不符合內政部營建署所訂「公共建築物衛生設備設計手冊」規定，縣府提報計畫向環境部爭取100多萬元修繕經費。

最近完成的公廁全面翻新，簡約明亮，同時也加裝各式安全扶手、緊急備用鈴，提供遊客安全舒適的如廁空間，下一步將配合漁港現有拍賣市場及未來大溪漁港觀光直銷賣場，建築翻修完成，符合現代化的海鮮魚貨買賣市場，兼能帶動觀光效能。