暖暖水源地辦露營賞螢挨批 文化基金會：場地非復育區

基隆市文化基金會將在27、28兩天在暖暖水源地槌球場，舉辦露營、文化走讀、市集、賞螢等活動，但附近是螢火蟲棲地，引發議論。前立委蔡適應表示，怎麼能打著螢火蟲復育的活動，讓大量的人員進入棲地、破壞生態。文化基金會說明，該處不是市政府規畫的螢火蟲復育區，全程採取友善賞螢的措施。

基隆市文化基金會日前在臉書貼文，要在暖暖水源地槌球場，舉辦露營、文化走讀、市集、賞螢等活動，指基隆除了是海港城，也有著豐富的山林資源，而暖暖區水源地正是重要的水資源保育地。

蔡適應表示，過去台灣有許多處螢火蟲復育的地方，都是地方的生態保育工作者，還有許多居民一起努力創造出來的環境，特別怕光害和聲音騷擾的生態指標螢火蟲。

蔡適應說，基隆市文化基金會是完全的官方色彩的組織，要來發展基隆市的文化活動，過去也幫助許多優質的藝術創作者，但在暖暖水源地辦活動的內容非常不妥，雖然初衷是從教育與文化出發，過度的侵擾生態可能會適得其反，他建議換個地方舉辦。

財團法人基隆市文化基金會副執行長徐承馨表示，活動先前皆有諮詢相關生態老師，今天請教基隆野鳥學會理事長沈錦豐，沈表示，該處不是市政府規畫的螢火蟲復育區，而近期發現的第四種水生螢火蟲也不在該處。

徐承馨說，活動場地位於槌球場及早起會運動場地，未進入水源地，亦有畫設緩衝帶。市集及表演活動、聲光音效安排於上午11點至下午6點前結束，才會接續由生態老師帶領的賞螢活動。整體活動除了進行交通管制，落實環保禁塑、不使用擴音設備及手電筒等照明設備。

市集已篩選販售少油煙產品，如甜品、雞蛋糕等，亦禁止排油水。有鑑於民眾的疑慮，會再次檢視市集販售內容，以靜態、無汙染產品為選取標準。