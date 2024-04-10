花蓮強震秀林鄉和平村垃圾車到不了 台鐵板車協助

花蓮強震造成多處交通受阻，秀林鄉和平村就因道路中斷，清潔隊垃圾車無法進入收取家戶垃圾，只好借助台鐵板車載運垃圾車至和平地區，然後運至南澳鄉暫置或台泥氣化爐焚燒。

秀林鄉公所清潔隊長張維明今天告訴中央社記者，秀林鄉公所垃圾車及資源回收車因蘇花公路中斷，無法開到和平村地區協助清理家戶垃圾，地震後上班第1天就遇到此困境，於是由花蓮縣環保局協調陸軍花防部及台鐵公司等單位，由台鐵板車載運因應。

張維明說，蘇花公路預計5月底才能通行大貨車，所以必須每天以此方式解決收取家戶垃圾；垃圾車及資源回收車當天送達後即可執行夜間清運工作，收集過後的垃圾載運到台泥氣化爐去化處理。

至於資源回收車收取的資源回收物，則獲南澳鄉公所同意，暫置南澳，再送至利澤焚化廠處理。