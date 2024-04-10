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影／基隆移工6成印尼今慶祝開齋節 穆斯林：如台灣農曆過年
基隆市政府為營造多元文化，展現對穆斯林及各種宗教信仰的尊重，今天上午在國門廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑也率領多位處長與穆斯林朋友熱情參與，共同感受到如同台灣農曆過年節日的喜悅，現場充滿異國風情，也有不少基隆在地人來參加。
開齋節是穆斯林朋友的重要節日，基隆市的移工有多達62%是來自印尼，謝國樑致詞表示，身為國際化的都市，無論是來工作、觀光或居住的外國朋友，希望大家都能夠在基隆感受到舒適跟安全，市府會繼續努力，營造一個充滿尊重和包容的環境。
開齋節對穆斯林而言，是猶如台灣農曆新年般的重要節日，代表著他們為期一個月的齋戒月結束，而印尼正是世界最大的穆斯林國家。市府今天規畫一系列活動，包括教長引領祈禱、講經，傳統文化表演、東南亞美食品嚐、才藝展演等，吸引了眾多穆斯林朋友及市民共同參與。
穆斯林朋友也分享他們的文化特色和節日習俗，讓民眾了解開齋節的意義。駐台北印尼經濟貿易代表處及市府綜合發展處長林麗蟬、社會處副處長盛慧中等人出席，民政處長張淵翔更是穿著當地的傳統服飾參加。
市府社會處表示，今天現場不同的文化交流，展現基隆市多元文化的魅力和活力，很多基隆人也來體驗印尼人的傳統儀式。
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