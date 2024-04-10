基隆騎樓整平 7月完工

基隆市政府打造「以人為本」城市，今年多管齊下。騎樓整平工程分2區施作，與商家、住戶取得共識就動工，刨除舊地磚等建材後，重鋪騎樓，改善人行環境。市府同步改善通學步道、提升道路品質和調整路口交通號誌及標誌，讓人行空間更完善。

基市府工務處長陳耀川說，基隆氣候多雨，騎樓是步行環境重要一環。市府積極爭取中央補助騎樓整平經費，內政部已核定補助3055萬元。今年騎樓整平工程分為2區施作，A區為孝一到孝四路、愛一到愛三路、忠二路全段及仁二路靠廟口側騎樓區域。B區包括義一路全段、信三路全段及部分信二路。

陳耀川說，目前B區進度優於A區，中正區公所1月29日辦工程說明會，向里長及居民說明施工程序，整體進度已達70％。仁愛區公所3月29日辦工程說明會，A區預訂5月進場施作，全部工程預計7月間完工。

工務處除推動騎樓整平，今年也規畫改善12所學校通學步道，經費約9700萬元，預計以學校步道為社區核心，透過步道串連改善校園周邊交通環境。