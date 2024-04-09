申請電動機車衝破4200件 基市擬追加預算 擴大廠牌選擇

基隆市環保局今天表示，公益青年電動機車全新方案回響熱烈，申請數至今超過4200件。依環保局今年度原預算，尚有約2700多輛申請額度，將研擬追加預算，並擴大電動機車廠牌選擇，提供基隆市民更多元選項。

基隆市長謝國樑表示，新方案自3月29日青年節起跑以來，得到市民朋友大力支持，申請超過4200件。5月議會開議時，市府會積極爭取預算，在額度內採「不限時、不限量」方式，持續提供最低月資費0元起的公益青年電動機車。

謝國樑說，市府也會規畫不限廠牌的電動機車高額度補助，讓20至45歲的基隆市民可選擇車體+優惠月資費的原方案，或由市府一次性補助「有感」購車金，讓青年電動機車的方案更豐富多元，嘉惠市民並讓基隆市響應中央政策，領先其他縣市，具體落實淨零碳排於日常通勤的每一天。

環保局長馬仲豪指出，青年電動機車計畫是長期性質，若市民朋友無迫切汰燃換電需求，或青睞特定品牌電動機車，可以待市府追加預算，並獲議會支持下，向更多廠牌洽詢後，屆時再選擇最鍾意的電動機車品牌與資費也不遲。