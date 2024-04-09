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申請電動機車衝破4200件 基市擬追加預算 擴大廠牌選擇
基隆市環保局今天表示，公益青年電動機車全新方案回響熱烈，申請數至今超過4200件。依環保局今年度原預算，尚有約2700多輛申請額度，將研擬追加預算，並擴大電動機車廠牌選擇，提供基隆市民更多元選項。
基隆市長謝國樑表示，新方案自3月29日青年節起跑以來，得到市民朋友大力支持，申請超過4200件。5月議會開議時，市府會積極爭取預算，在額度內採「不限時、不限量」方式，持續提供最低月資費0元起的公益青年電動機車。
謝國樑說，市府也會規畫不限廠牌的電動機車高額度補助，讓20至45歲的基隆市民可選擇車體+優惠月資費的原方案，或由市府一次性補助「有感」購車金，讓青年電動機車的方案更豐富多元，嘉惠市民並讓基隆市響應中央政策，領先其他縣市，具體落實淨零碳排於日常通勤的每一天。
環保局長馬仲豪指出，青年電動機車計畫是長期性質，若市民朋友無迫切汰燃換電需求，或青睞特定品牌電動機車，可以待市府追加預算，並獲議會支持下，向更多廠牌洽詢後，屆時再選擇最鍾意的電動機車品牌與資費也不遲。
馬仲豪說，環保局將穩健落實謝國樑競選政見，遵守財政紀律，2026年底前發放5萬輛電動機車為目標不變，請市民朋友安心。環保局也會滾動式調整政策，持續追蹤電動機車申請數量與民眾回饋的寶貴意見，使電動機車專案能有效回應申請需求，為市民創造最大福祉。
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