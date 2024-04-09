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基隆推電動機車 Gogoro可望納入補助

中央社／ 基隆9日電

基隆市府研議提出追加預算，規劃公益青年電動機車除原方案外，推出不限廠牌補助購車金，預算若獲得議會通過，市民有機會自行購買Gogoro等廠牌電動機車後，再向市府申請補助。

基隆市長謝國樑今天透過新聞稿表示，3月29日起跑的新方案受到市民支持，申請件數至今已超過4200件。議會將在5月開議，市府會積極爭取預算，除持續提供市民最低月資費0元起的公益青年電動機車外，更規劃全新不限廠牌的電動機車高額度補助，由市府一次性補助「有感」購車金，讓青年電動機車方案更豐富多元。

基隆市環保局長馬仲豪指出，青年電動機車計畫是長期性質，市民若無迫切汰燃換電需求，或青睞特定品牌電動機車，可以待議會通過追加預算，屆時再選擇中意的電動機車品牌與資費，期待在議會支持下，20歲至45歲市民能有更彈性選擇。

馬仲豪表示，公益青年電動車計畫並非標案，而是補助案，市府先前放寬申請年齡，公益、汰舊則以鼓勵取代強制，相關公益、汰舊、年齡條件皆存在，而市府研議推出不限廠牌新方案，只是再放寬條件，計畫精神依舊不變，提供市民更多元選擇，仍可適用此計畫。

馬仲豪表示，環保局將穩健落實謝國樑政見，遵守財政紀律，以2026年底前發放5萬輛電動機車為目標不變，也會滾動式調整政策，持續追蹤電動機車申請數量，與民眾回饋的寶貴意見，讓電動機車專案能有效回應需求。

電動機車 青年

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