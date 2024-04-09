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露天燃燒廢棄物 台東去年開罰13件

聯合報／ 記者蔡世偉／台東報導
台東縣環保局呼籲民眾切勿隨意焚燒廢棄物，否則最高可罰10萬元。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局呼籲民眾切勿隨意焚燒廢棄物，否則最高可罰10萬元。圖／台東縣環保局提供

台東縣去年空氣品質良好天數為349日，良好比率高達95.6%，空氣品質居各縣市之冠。好山好水及好空氣吸引遊客，但不少居民整理家務或田務後，將雜草等廢棄物隨意丟棄燃燒，去年環保局受理2770件空汙陳情案，露天燃燒廢棄物位居首位，呼籲民眾不要貪圖方便，否則最高可罰10萬元。

環保局指出，優良空氣品質是台東重要的資產，去年受理2770件陳情案，其中露天燃燒廢棄物302件，此類空汙檢舉案比例最高，但常常找不到行為人，或趕到現場已無燃燒事實，最後只能依法裁罰13件，由於被檢舉案通常是燃燒樹葉等廢棄物，沒有造成重大危害，各罰款1200元。

環保局說明，燃燒的廢棄物種類常為居家庭院、土地或農園整理修剪的雜草、植物或作物殘株與其他廢棄物，一些則是來自事業生產或營建活動產出的廢棄物。

露天燃燒廢棄物造成空氣汙染，除影響空氣品質及人體健康，也違反空氣汙染防制法，可罰款1200元至10萬元。

此外，民眾清理植物性殘株，可評估就地破碎掩埋作為土壤有機質利用，若無法妥善利用，要委託合法清除處理機構或交由清潔隊清運，不可隨意焚燒。

廢棄物 環保局 空氣品質

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