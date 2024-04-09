台62延伸萬金 陳揆：攸關地方發展

行政院長陳建仁昨聽取公路局簡報台62線萬瑞快速道路，從基隆市七堵路段延伸到新北市萬里、金山方案，延伸到萬里段優先施作，在辦理綜合規畫時，會將延伸到金山納入評估。陳建仁說，此事不僅是道路工程，也攸關地方經濟發展及生活品質。

陳建仁昨先到萬里翡翠灣，與基隆市長謝國樑、新北市副市長陳純敬等人，聽取交通部公路局長陳文瑞簡報台62線延伸萬里及金山計畫。陳接著轉往基隆大武崙海岸，聽取國家海洋研究院長陳建宏簡報浮標監測站及無人機即時影像海域安全系統運作情形。

陳文瑞表示，台62線延伸萬里、金山有助紓解台2線（基金公路）瓶頸路段交通壅塞，帶動萬里金山產業發展，提升救災就醫效率。全案可行性評估3月19日獲行政院核定，總長度12.1公里，總經費526億元。

陳文瑞說，延伸全線將在台62線瑪東系統交流道設西出、東入匝道，並設萬里交流道接景美路，金山端銜接台2線環金路。考量延伸萬里段效益較高先行推動，長度4.9公里，經費240.42億元，後續辦理綜合規畫、環評及建設計畫、設計、都計變更、用地取得及施工，預計在建設計畫核定後6年半完工。

陳建仁說，政府積極推動環島高速、快速公路網串連起來，希望能完成台灣一日生活圈目標。

謝國樑表示，基金公路長期面臨壅塞問題，台62線延伸萬里能讓交通瓶頸獲得改善。陳純敬說，交通對新北金萬地區格外重要，市府會配合規畫設計、用地取得及施工階段交通維持作業。

陳建仁隨後到大武崙海岸，視察國海院創建「海洋遊憩風險資訊平台GoOcean」運作情形，陳說，藉由部署海洋浮標及錨定潛標，引進自主式載具等先進監測系統，可及時掌握海洋環境變化，提升航運安全。