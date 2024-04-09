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老舊漏水 員山圖書館改建綠建築

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
員山鄉圖書館現址改建昨天動土，新館預計明年底完工。記者戴永華／攝影
員山鄉圖書館現址改建昨天動土，新館預計明年底完工。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉立圖書館有33年歷史，管線老舊漏水，空間不敷使用，公所爭取教育部補助及自籌經費重蓋圖書館，昨天新建工程動土，未來這棟綠建築會比現在增加1層樓，1樓及2樓採用大面積帷幕玻璃，3樓提供輕食，預計明年底完工，將成拍照打卡新景點。

員山鄉立圖書館是透過中央「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助5400萬元，鄉公所另編2840萬元，總計8240萬元原址重建新館。

鄉長張宜樺表示，圖書館對教育學習與休閒閱讀非常重要，尤其圖書館位處核心區，緊鄰老人文康中心、員山公園、國小、衛生所及鄉公所，鄰近400公尺處還有童玩公園基地，圖書館改建翻新能為地方發展注入新活力。

未來主建物將從原本2層樓，改建為3層樓建築，總坪數從220坪增為376坪，打造為造型新穎的綠建築，外觀設計反映在地自然環境特色，以「水的故鄉-員山」發想，船型意象外觀，象徵知識之船航向水故鄉。

由於員山鄉是歌仔戲發源地，圖書館內部將融入在地文化歌仔戲的人文故事，也會結合科技應用，規畫智慧借還書機，讓借閱服務更便利。未來圖書館1樓兒童室面積將增至40坪，為原來2倍，提供更多親子休閒空間；2樓帷幕玻璃明亮通透，飽覽對面公園風光；3樓頂樓戶外閱讀休閒空間，視野開闊，委外經營輕食。

施工期間為持續服務讀者，在員山國小2樓的書香樓也設置「臨時圖書室」4月20日啟用，在鄉公所側門入口處、公布欄前設置還書箱，歡迎多利用。

圖書館 歌仔戲 綠建築

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