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力麗威斯汀酒店公益住宿券超搶手 宜蘭人享2大限定優惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府感謝力麗威斯汀度假酒店，每年捐助100張住宿券做公益。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府感謝力麗威斯汀度假酒店，每年捐助100張住宿券做公益。記者戴永華／攝影

宜蘭力麗威斯汀度假酒店是業者與縣政府合作簽約的BOT酒店，106年營運後每年回饋捐助100張住宿券給縣府，最近3年則由宜蘭聯合勸募基金會提供民眾捐款認購，募款所得補助各社福團體。公益住宿券吸引民眾踴躍捐款，超級搶手，縣長林姿妙今天頒贈感謝狀，感謝業者長年來幫助弱勢團體不遺餘力。

去年度透過企業或民眾捐款認購的100張住宿券，共募得捐款60萬元，補助給宜蘭縣21家社福單位。有鑑於近年來以此運作模式還不錯，捐款獲取住宿券的金額比飯店原本的住宿訂價便宜，又有幫助公益意義，民眾認同度高。

聯勸今年只要民眾捐款6800元，就能獲得１張力麗公益住宿券，吸引熟門熟路的人熱情響應捐款認購，年初就被捐款人認購一空。今天縣長林姿妙特別感謝力麗威斯汀度假酒店，長年來幫助弱勢團體不遺餘力，拋磚引玉，讓更多人響應公益，為社會注入暖流。

宜蘭聯合勸募基金會希望縣內其它飯店、酒店或休閒農場、餐廳業者，可以比照此模式跟聯勸合作，彙集廣大的力量幫助更多弱勢團體。

雖然公益住宿券沒了，不過力麗威斯汀度假酒店還有兩項「宜蘭人專屬優惠」。知味西餐廳自助式早餐，周二至周五宜蘭縣民65折優惠（換算下來每人435元），優惠期限到今年6月28日；平假日晚餐時段，宜蘭縣民第二人5折優惠（換算下來兩人1904元），優惠期限到今年底止。

力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳，提供宜蘭縣民專屬優惠。圖／力麗威斯汀度假酒店提供
力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳，提供宜蘭縣民專屬優惠。圖／力麗威斯汀度假酒店提供
宜蘭縣民樂享優惠，平日周二至周五的早餐縣民65折，平假日晚餐時段第二人5折優惠。記者戴永華／攝影
宜蘭縣民樂享優惠，平日周二至周五的早餐縣民65折，平假日晚餐時段第二人5折優惠。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙頒感謝狀給力麗威斯汀度假酒店，謝謝業者每年捐助100張住宿券做公益。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙頒感謝狀給力麗威斯汀度假酒店，謝謝業者每年捐助100張住宿券做公益。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府感謝力麗威斯汀度假酒店，每年捐助100張住宿券做公益。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府感謝力麗威斯汀度假酒店，每年捐助100張住宿券做公益。記者戴永華／攝影

住宿券 宜蘭 捐款 林姿妙

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