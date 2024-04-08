宜縣議員補選政見會 藍萬義唯一缺席挨批…原因「漏勾」

宜蘭縣選委會今天下午舉辦員山鄉縣議員補選的公辦政見會，4位候選人中只有藍萬義沒有出席，當場遭對手謝萬得質疑「靠勢」或不敢出席；藍的競選團隊解釋，因藍萬義在登記參選時疏忽，漏勾選參與政見發表，不過他會透過拜訪及文宣等說明政見。

依照選舉規定，各候選人前往宜蘭縣選舉委員會辦理登記參選時，針對參不參加公辦政見會，選委會提供兩個書面選項給各候選人勾選，選務作業人員都會詳加說明；當時藍萬義是勾選「不參加」縣選委會辦理的公辦政見會，選務人員當下也有跟他本人再確認不參加。

員山鄉縣議員補選本周六投票，共有4人登記參選，唯一1場公辦政見會今天下午登場，3位候選人包括黃雯如、謝萬得與劉燦輝都出席發表政見，只有藍萬義沒有到場。

謝萬得在發表政見時批評藍萬義為何不出席公辦政見會，參加政見會是對選民負責任的態度、表達訴求的機會，他質疑藍義萬難道是「靠勢」或不敢出席？

藍萬義的競選團隊表示，這次因為在登記參選時疏忽，漏勾選參與政見發表，藍16年的基層服務，非常清楚員山鄉需要什麼及民意代表該做什麼事，參選之初就積極準備政見文宣，直到選委會公告時，藍萬義才得知，他是唯一沒有參與政見發表會的候選人。