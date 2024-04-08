台北知名牛肉麵高雄展店 開幕營收捐助花蓮地震災民

發跡於台北士林的一家牛肉麵店，曾獲台北牛肉麵節銀牌肯定，是許多人心目中最好吃的牛肉麵店之一，創辦人張耀和廚師林承漢攜手合作共創品牌，今天在高雄火車站前開設高雄旗艦店，不但當天營收全數捐助花蓮地震災民，並協同道善法門舉辦祈福法會，並廣邀各地信眾共襄盛舉，希望能為花蓮震災盡一份心力。

業者張耀表示，創業的背後動機源於一段受關聖帝君感召的故事，初衷就是奉聖示協助有志餐飲服務業的失業、轉業者成功開店，關懷社會底層需要幫助的人。他說廚師林承漢在餐飲界是比賽常勝軍，更在知名五星級餐廳執業數十載，真功夫料理名不虛傳，擁有多年豐富經驗，主打香甜清燉牛肉及傳承紅燒牛肉，不但曾獲台北牛肉麵節銀牌肯定，吸引許多食客前來品嚐美味的牛肉麵。

張耀說除了為顧客提供五星級餐點和服務，也不遺餘力關注社會福利並履行企業社會責任，0403花蓮發生芮氏規模7.2級的大地震，目前已知13人罹難、上千人受傷，還有6人失聯中，在「人傷我痛、人悲我苦」的同理心之下，將把開幕全天營業所得全部捐出，作為救助花蓮地震災民之用，希望能為災後重建略盡棉薄之力。他指出，明天他將帶領一位中醫復健師及2位按摩師前往花蓮，不限天數義診做公益，撫慰災民受創的身心，並與道善法門共同舉辦祈福法會，廣邀各地信眾一起為花蓮消災祝禱。