陽明交大醫院2期擴建核定補助59億元 頂尖醫材曝

宜蘭人期待一座具醫療水準的醫學中心，陽明交大醫院擴建工程歷經波折，2期擴建經費最終獲中央核定補助59.2億元，醫療大樓與宿舍興建經費全部一次到位。院方今天揭露這項好消息，同時也宣布引進多項頂尖的高科技醫療器材，連同周邊設備，估算總斥資近3億元。

陽明交大醫院是宜蘭唯一公立區域教學醫院，擴建經費早年在審查過程遭刪除，剩20億元只夠蓋第1期醫療大樓；近年來爭取2期擴建經費，拿到40幾億元，但受到建築資材上漲，只夠以37億元發包醫療大樓及教學研究大樓，剩下7億元不足以興建計畫中的職務宿舍。

陽明交大醫院歷經檢討向中央重提修正計畫，日前獲最終核定59.21億元，連同第二期要興建的宿舍及第一期尚未完成的內部整建經費都一次到位。

此外，陽明交大醫院為再創科技醫療里程碑，今天宣布建置最新型多功能高階導管儀器、東台灣首台生物感知磁振造影、唯一專門為放射治療模擬設計的CT模擬系統、最高階精準立體定位直線加速器智能奈米刀，足以提升急重症照護量能，科技醫療儀器水準大幅超前10年。

今天由陽明交通大學校長林奇宏、立委陳俊宇、縣長林姿妙、議長張勝德、市長陳美玲、衛生局長徐迺維、台北榮總副院長李偉強、附設醫院歷任唐高駿、羅世薰院長等人共同揭啟「蘭陽科技醫療的重要里程碑」，邁向醫療新紀元。

院長楊純豪表示，邁向數位化與智慧化，前年打造宜蘭唯一飛龍定位系統(ARTIS pheno)複合手術室及達文西手術機器人系統、神經脊椎骨科導航系統；去年建置最先進精密重大儀器，提升急重症照護量能。

這次引進醫學中心採用的3T磁振造影MAGNETOM Vida，提高心血管、腦疾病診斷精確度；成立第二心導管室，設置最新高階心導管設備，加強對心肌梗塞和複雜心臟病患治療及急性腦中風、肝癌等重疾診療；率先引進宜蘭唯一專門放射治療模擬設計的CT模擬系統，內建雷射定位整合；高階精準定位直線加速器「Elekta Versa HD 智能奈米刀」1.2億元，具4D影像導航，高解析度放射手術功能，治療精細度可達1mm，精準鎖定腫瘤。