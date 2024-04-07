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宜蘭「寵物公園」確定設在員山鄉 打造毛小孩歡樂園地

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，建立狗狗與人們的彼此信任。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，建立狗狗與人們的彼此信任。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊

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愈來愈多人喜歡飼養毛小孩宜蘭縣政府為了提供飼主與毛小孩歡樂園地，擇定在員山鄉的金山公園設立「寵物公園」，除了可以提供民眾牽遛動物，未來還可以舉辦保護動物宣導活動，寵物公園目前進入規劃設計，縣府預計今年底前可以完工。

很多人飼養寵物以狗貓最常見，卻又擔心造成流浪動物沒人管。宜蘭縣動植物防疫所表示， 「立法、絕育、教育」是大家公認控制流浪動物族群的黃金3原則，宜蘭縣自102年辦理混種犬貓免費絕育工作，實施至111年已完成3萬1873隻，有效減少流浪動物數量。

防疫所說，為讓寵物有一處開心園地，並加強流浪動物宣導，縣政府106年在防疫所設置縣內第一座寵物公園，除提供民眾使用，還可讓志工牽遛該所流浪動物，辦理民眾領養毛小孩媒合，寵物公園設立至今成效不錯，所以計畫在溪北地區也設置一處。

據了解，自從設立寵物公園的消息釋出，很多鄉鎮市爭取，其中員山鄉長張宜樺非常積極努力。經防疫所綜合評估，員山鄉的金山公園很適合，其距離宜蘭市區不遠，園區設施完善，停車方便，鄰近鄉鎮市民便於帶毛小孩來牽遛，可成為推動動物福利、扮演流浪動物源頭減量的宣導據點。

寵物公園預計位於金山公園東北角，縣政府以200萬元經費在寵物公園周邊施設圍籬、毛小孩遊憩及清洗設施，預計年底前完工啟用。

防疫所說，縣內有群年輕人組成義工團隊，每個月2次周末在目前防疫所的寵物公園舉辦活動，號召喜愛動物的人們前來，建立流浪狗狗與人們的彼此信任，增加被認養機會，未來這群義工也會協助員山鄉寵物公園，舉辦毛小孩的愛護養護活動。

宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，建立狗狗與人們的彼此信任。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，建立狗狗與人們的彼此信任。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
寵物公園的毛小孩耶誕節活動。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
寵物公園的毛小孩耶誕節活動。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所會在寵物公園舉辦認養活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所會在寵物公園舉辦認養活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，建立狗狗與人們的彼此信任。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，建立狗狗與人們的彼此信任。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊
宜蘭縣動植物防疫所與義工夥伴，經常在寵物公園舉辦毛小孩愛護、養護宣導活動，溪北的寵物公園確定設在員山鄉。圖／翻攝宜蘭收容所義工隊

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