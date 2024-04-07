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宜蘭「寵物公園」確定設在員山鄉 打造毛小孩歡樂園地
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愈來愈多人喜歡飼養毛小孩，宜蘭縣政府為了提供飼主與毛小孩歡樂園地，擇定在員山鄉的金山公園設立「寵物公園」，除了可以提供民眾牽遛動物，未來還可以舉辦保護動物宣導活動，寵物公園目前進入規劃設計，縣府預計今年底前可以完工。
很多人飼養寵物以狗貓最常見，卻又擔心造成流浪動物沒人管。宜蘭縣動植物防疫所表示， 「立法、絕育、教育」是大家公認控制流浪動物族群的黃金3原則，宜蘭縣自102年辦理混種犬貓免費絕育工作，實施至111年已完成3萬1873隻，有效減少流浪動物數量。
防疫所說，為讓寵物有一處開心園地，並加強流浪動物宣導，縣政府106年在防疫所設置縣內第一座寵物公園，除提供民眾使用，還可讓志工牽遛該所流浪動物，辦理民眾領養毛小孩媒合，寵物公園設立至今成效不錯，所以計畫在溪北地區也設置一處。
據了解，自從設立寵物公園的消息釋出，很多鄉鎮市爭取，其中員山鄉長張宜樺非常積極努力。經防疫所綜合評估，員山鄉的金山公園很適合，其距離宜蘭市區不遠，園區設施完善，停車方便，鄰近鄉鎮市民便於帶毛小孩來牽遛，可成為推動動物福利、扮演流浪動物源頭減量的宣導據點。
寵物公園預計位於金山公園東北角，縣政府以200萬元經費在寵物公園周邊施設圍籬、毛小孩遊憩及清洗設施，預計年底前完工啟用。
防疫所說，縣內有群年輕人組成義工團隊，每個月2次周末在目前防疫所的寵物公園舉辦活動，號召喜愛動物的人們前來，建立流浪狗狗與人們的彼此信任，增加被認養機會，未來這群義工也會協助員山鄉寵物公園，舉辦毛小孩的愛護養護活動。
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