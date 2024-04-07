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白冷教會來台70年 「白冷之愛」記錄台東傳教事蹟

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，展期即日起至4月16日。圖／台東縣府提供
台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，展期即日起至4月16日。圖／台東縣府提供

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天主教白冷外方傳教會來台70周年，台東白冷會邀請33位藝術家駐村創作，各領域藝術家分別以畫作、雕塑或攝影等作品記錄及傳承白冷教會在台東留下的教育及付出成果，即日起在台東藝文中心展至4月16日結束。

西元1953年，白冷外方傳教會位在瑞士茵夢湖的總會派駐42位神父、5位修士來台東傳福音，歷年來興建學校、醫院、創辦幼兒園及職訓中心，其中「公東高工聖堂大樓」入選世界重要現代建築，「天主教白冷外方傳教會」教堂也被縣府登錄歷史建築

白冷之友會長劉明指出，此次邀請藝術家前往白冷會院歷史建築駐地創作，記錄和傳承傳教事蹟，盼透過藝術創作讓更多人瞭解白冷會歷史。

創作藝術家來自不同背景，有以象徵手法比擬神父、修女及修士事蹟的人物肖像，也有手足雕塑作品，特寫描繪創造神跡。此外，也有攝影作品採用蒙太奇手法，展現白冷聖堂的十字架和建築特色。

縣府文化處指出，此次台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，作品主要記錄和傳承白冷會感人故事，展期即日起至4月16日。

台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，展期即日起至4月16日。圖／台東縣府提供
台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，展期即日起至4月16日。圖／台東縣府提供
台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，展期即日起至4月16日。圖／台東縣府提供
台東藝文中心一樓展覽廳展出「白冷之愛」藝術創作聯展，展期即日起至4月16日。圖／台東縣府提供

台東 歷史建築 藝術家

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