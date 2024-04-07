基隆海洋廣場不開放展演 新北街頭藝人想開唱難如願

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新北市蘇姓街頭藝人3月下旬想在基隆市海洋廣場唱歌，遭到文化局人員和員警勸阻，事後在臉書貼文，稱海洋廣場是他唱過最舒服的地方，但竟被禁止，認為「有些事情不合理就應該抗爭」。文化局回應，海洋廣場並非列入開放街頭藝人申請展演的空間，希望大家遵守遊戲規則。

蘇姓男子3月24日現身基隆海洋廣場，打算開唱，但被文化局人員和基隆警一分局忠二路派出所員警制止。蘇為此在臉書貼文，指海洋廣場本來是合法的演出場地，但基隆市文化局「懶得管理」就禁止。

蘇男認為，海洋廣場是他認為基隆最舒服、最適合演出的地方，他知道在廣場上的人，一定有人想聽歌，也有人想安靜看海。海洋廣場的空間其實足夠大到一邊開放演出，一邊讓民眾欣賞風景。基市府應該想好管理政策，而非全面禁止，有些事情不合理就應該抗爭。

基隆市文化局長江亭玫表示，北北基街頭藝人可以跨縣市表演，所以在新北市取得證照的蘇姓街頭藝人，也可以來基隆表演，但得依規定提出申請，並在市府指定核准的場地才行。

江亭玫說，海洋廣場確實在在2015年間曾開放街頭藝人表演，但後來因為不少民眾「強烈反應」，認為弊大於利，市府評估反對聲浪很大，2018年間海洋廣場就不再列入開放申請展演的場地中。

文化局人員當天依「基隆市海洋廣場使用管理辦法」、「基隆市街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，認定蘇男違反規定出面制止，並請員警到場協助。忠二路派出所所長張畯盛說，警方體諒表演者的熱忱，並對相關規定不熟悉，僅加以勸導，未開單舉發，若屢勸不聽就依道路交通管理處罰條例舉發違規。