基隆七旬阿嬤被震倒滾下床 腰椎受傷住院治療

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花蓮7.2級大地震基隆也感受到劇烈搖晃有4級，衛生局統計各醫院急診收治情況，市民因地震被掉落酒瓶、玻璃碎裂物品割傷、撞傷或跌傷等共有16人。其中一名70歲阿嬤，地震時被搖到從床上滾下來，導致腰椎受傷住院，衛生局長張賢政等今天前往探視，阿嬤說「當時真的搖好大力，摔下來腰好痛。」

生局局長張賢政、社會處副處長盛慧中、信義區公所民政課課長吳明政，到部立基隆醫院探視因地震腰椎受傷住院的70歲阿嬤，傳達市長謝國樑的關懷。衛生局將協助相關急難救助金申請，也請醫院繼續提供最妥善照顧，市府團隊並與醫院社工師建立加強聯繫，後續醫院評估需要時市府也會共同協調各類照顧資源協助。

阿嬤說，過去沒有特定宗教信仰，最近新認識一位教會的朋友，地震當天她跌下床腰很痛，剛好這位朋友打電話來電關心，第一時間就協助通知119並陪同送醫，很感恩她朋友、消防人員及醫院醫護人員，要趕快好起來。

因地震受到到急診室就醫，長庚醫院5人、部立基隆醫院8人、礦工醫院3人。目前除阿嬤因疼痛影響行走住院治療外，其他都在急診室經檢查、傷口縫合處理、或特定受傷部位固定處置後返家。