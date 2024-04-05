聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑選15名潛水菁英…基隆消防局 成立潛水救援隊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
為強化水域救援，基隆市消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供
為強化水域救援，基隆市消防局成立潛水救援隊。圖／基隆消防局提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

基隆市消防局為提升水域救援能力，近日在龍洞灣海洋公園辦潛水人員入訓選拔，挑出15名各分隊潛水菁英，成立潛水救援隊，要通過弓身下潛、海面競速浮游、踩水及閉氣耐力測試等項目，要有過人體能，並具備有優秀的游泳技巧，之後還有進一步潛水訓練，未來才能面對艱難的水域救援挑戰。

基隆市消防局獲海委會補助經費，近日在龍洞灣海洋公園辦潛水人員的入訓選拔訓練，有22名熱血消防員報名，希望透過一系列挑戰，爭取加入潛水隊伍。

此次訓練聘請ADS（Association of Diving School）國際潛水4星教練尹德成擔任總教練，安排弓身下潛、海面競速浮游、踩水及閉氣耐力測試等訓練項目，要通過這些挑戰項目，不僅要有過人體能，還需要有優秀的游泳技巧才能勝任。

搶救科長蘇元鏞具有潛水證照，從事潛水隊資歷逾17年，他說，透過潛水訓練，教練團將篩選出15名水性較佳的消防員，參加進一步的潛水訓練，提升基隆市潛水救援隊整體實力，以應對水域救援挑戰。

基隆 教練 海洋公園

延伸閱讀

基隆童話藝術節今晚登場 4大類系列活動4月初玩到月底

花蓮強震釀基隆暖暖公寓梁柱龜裂 急疏散3戶5人

影／脫困過程曝光！太魯閣搬遺體帶民眾步行逃離 特搜隊與落石搶命險象環生

因地震基隆塔今關閉檢修遊客撲空 市府：明天可開放

相關新聞

挑選15名潛水菁英…基隆消防局 成立潛水救援隊

基隆市消防局為提升水域救援能力，近日在龍洞灣海洋公園辦潛水人員入訓選拔，挑出15名各分隊潛水菁英，成立潛水救援隊，要通過...

金針山爭議公投 人瑞也踴躍投票

台東縣太麻里鄉金針山地區與金峰鄉行政區域地籍未定，導致原漢2鄉土地爭議不斷，太麻里鄉公所昨自辦公投，了解居民對戶籍與地籍...

基隆童話藝術節今晚登場 4大類系列活動4月初玩到月底

基隆童話藝術節今晚在城際轉運站啟動，市長謝國樑、立委林沛祥等人與台灣IP宇宙喵Kuroro共同揭幕，有一連串豐富有趣的活...

南方澳跨港大橋通車2年多首遇強震 「止震塊」發揮功能

重建通車2年多的宜蘭南方澳跨港大橋，第一次遭遇強震考驗，震後出現混凝土剝落及橋面人行道伸縮縫蓋板向上突起，張貼「地震維修...

因地震基隆塔今關閉檢修遊客撲空 市府：明天可開放

花費近4億元蓋的「基隆塔」，平日是很多遊客到訪基隆景點，但因昨天地震的關係，今天暫停開放檢修，不少遊客到場才知撲空，只能...

地籍爭議無解！公所自辦台東首次公投活動 百歲人瑞響應

台東縣太麻里鄉金針山地區與金峰鄉行政區域地籍未定，導致原漢2鄉爭取金針山土地爭議不斷，太麻里鄉公所今天舉辦公投了解居民對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。