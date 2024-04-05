挑選15名潛水菁英…基隆消防局 成立潛水救援隊

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基隆市消防局為提升水域救援能力，近日在龍洞灣海洋公園辦潛水人員入訓選拔，挑出15名各分隊潛水菁英，成立潛水救援隊，要通過弓身下潛、海面競速浮游、踩水及閉氣耐力測試等項目，要有過人體能，並具備有優秀的游泳技巧，之後還有進一步潛水訓練，未來才能面對艱難的水域救援挑戰。

基隆市消防局獲海委會補助經費，近日在龍洞灣海洋公園辦潛水人員的入訓選拔訓練，有22名熱血消防員報名，希望透過一系列挑戰，爭取加入潛水隊伍。

此次訓練聘請ADS（Association of Diving School）國際潛水4星教練尹德成擔任總教練，安排弓身下潛、海面競速浮游、踩水及閉氣耐力測試等訓練項目，要通過這些挑戰項目，不僅要有過人體能，還需要有優秀的游泳技巧才能勝任。

搶救科長蘇元鏞具有潛水證照，從事潛水隊資歷逾17年，他說，透過潛水訓練，教練團將篩選出15名水性較佳的消防員，參加進一步的潛水訓練，提升基隆市潛水救援隊整體實力，以應對水域救援挑戰。