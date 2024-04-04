地籍爭議無解！公所自辦台東首次公投活動 百歲人瑞響應

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台東縣太麻里鄉金針山地區與金峰鄉行政區域地籍未定，導致原漢2鄉爭取金針山土地爭議不斷，太麻里鄉公所今天舉辦公投了解居民對戶籍與地籍同歸太麻里鄉意向。百歲人瑞也來投票，他說「不希望走了，自己的土地不清不楚」。

太麻里鄉公所秘書李清風表示，金針山金興段、金山段及比魯段的地籍和行政區域界線一直與金峰鄉重疊，甚至近年引發爭議，雖和金峰鄉公所多次討論過，也反映中央，至今都未能獲得解妥處決解，才會辦理公投，將居民意向送達上級知曉。

這場台東首次地方性公投活動從早上8點至下午2點結束，由於適逢清明連假，許多鄉親返鄉參與，無論是年輕居民，還是行動不便居民及比丘尼都踴躍投票，甚至百歲人瑞的陳老先生，也堅持投票。他說「不希望走了，自己的土地不清不楚」對祖先和後世才有交代。

「中央只要修法變通，他們就不會困擾至今。」高姓居民說，戶籍明明是太麻里鄉，地籍卻是金峰鄉，要辦理土地問題，還要大老遠去金峰鄉公所，中央為何不把行政區域清楚畫給太麻里鄉公所，這樣辦理地籍問題，可就近在戶籍地辦，不懂政府在想甚麼。

另吳姓鄉民表示，幾年前金針山被畫為傳統領域後，他們在山上住了4、50年，世代耕作的居民，一下變成占有戶，這實在太不合理，不時還接到行政訴訟公文，到現在還有人天天跑法院，行政的錯誤，卻要百姓承擔違法的責任，這是甚麼政府。

太麻里鄉公所表示，今天公投主要為金針山15至23鄰戶籍居住戶為主，人口數為384人，完成投票為179人，同意將地籍歸屬給太麻里鄉共171票，不同意6票；同意歸屬金峰鄉共10票，不同意161票。預計清明連假結後，將公投數據結果送給縣府、原住民委員會及內政部等上級單位，做為後續參考依據。