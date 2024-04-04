花蓮大地震台東觀光也受影響 清明連假首日掉5成

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花蓮大地震第2天，適逢4天清明連假首日，不僅花蓮觀光住房退訂逾5成以上，隔壁台東縣在災情發生後，退房率也達5成，並持續增加。業者無奈說，誰也不希望發生地震，大家共體時艱。

飯店業者說，昨天中午過後退房電話接不停，本來訂房9成左右，今天還在退訂房，甚至還波及下個月份的訂房，因為大家都很怕這幾個月花東還會有大地震發生，但還是有客人打來表示依約入住。

也有業者表示，雖然退房，但是有定型化契約保障，加上是天災，所有訂房都會接規定退還訂金給客人。畢竟誰也不希望發生地震，大家共體時艱，只希望花蓮災區在災後能盡速重建，恢復正常。

知名觀光景點池上伯朗大道今天人不多，當地租車業者表示，受到花蓮大地震影響，有遊客在地震當天就打來電話取消訂單，今天甚至有遊覽車旅遊團一行300多人直接取消，來客量瞬間少6成。