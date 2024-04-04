不忍了！台東縣府抓漁港垃圾製造者硬起來 抓到罰6千
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台東富岡觀光漁港垃圾「內飄」問題無法獲得改善，周邊環境被遊客嫌髒。環保局、農業處及漁會研商改善有共識。農業處強調「釣客再不自愛，不排除港區釣魚實名制管控」。
農業處表示，港區堤防及港內海飄垃圾有9成是釣客製造，礙於目前鷹眼監視器設施暫時無法安裝堤坊附近，因此近期會再教育垃圾不落地政策，釣客仍無法配合改善，將加強反制力道。
措施包括多設置敬告牌示，提醒宣導，不定時派遣稽查人員巡視蒐證，一旦當場發現有人亂丟垃圾，或是經民眾拍攝檢舉屬實，就會製單告發，最高6000元，沒有模糊空間。檢舉者可領獎金。
農業處強調，由於富岡漁港環境取締違規已行之有年，因此，不會有宣導期，釣客再不自愛，不排除釣魚要實名制，釣客進入港區從事釣魚活動，就須完成登記，便於管理。反之，漁港法規管制手段辦理。
環保局表示，已建議評估考量籌措經費增加清理人力或委外清理維護，並與民間合作，尋求更多管理維護方法，組成淨海聯盟共同參與海洋環境保護、海岸清潔及海底垃圾清除工作等。
面對主管機關強硬起來，釣客紛紛表示會配合遵守，但也釣客擔心就是有老鼠屎壞了一粥鍋，建議還是盡快安裝鷹眼，這樣誰違規就自己承擔罰則；另有釣客不以為然說「政府又要搶錢了」。
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