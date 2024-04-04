聽新聞
test
0:00 / 0:00

火金姑故鄉 小礁溪賞螢季起跑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

4、5月春夏之夜，清靜山谷水溪邊掀起一股螢熱潮。宜蘭小礁溪螢區廊帶長且廣，螢火蟲數量密度高，成為絕佳的賞螢首選。礁溪鄉公所安排螢火蟲免費生態導覽解說，歡迎線上報名，另有線上語音導覽服務，民眾到現場服務站掃QR Code，可透過手機聆聽。

礁溪鄉公所昨天舉辦賞螢活動起跑宣傳，鄉長張永德表示，「火金姑的故鄉-小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，有清澈的河川溪流以及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲生長及繁殖，且螢區位於道路旁，交通方便。

鄉公所為生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈換成紅光，賞螢晚間時段3小時交管，避免造成干擾，除了可以讓民眾了解螢火蟲需要的自然生態，也能一同與滿山遍野的螢光小精靈，共同展開漫天飛舞的螢光舞會。

「小礁溪賞螢」近年來打出知名度，礁溪當地部分飯店業者搭配推出兩天一夜賞螢遊程，也有9人座小巴專跑賞螢路線，很受歡迎。

鄉公所邀請民眾與螢火蟲漫步在大自然星光大道，規畫4月20日至5月5日的每個周六、周日為期6天，共12場次的螢火蟲免費生態解說，由專業螢火蟲生態導覽解說人員帶領民眾一睹「火金姑」在山林間飛舞星光，夜間限定的奇幻美景。

免費生態解說4月9日中午12時開放線上報名，額滿為止，鄉公所歡迎大小朋友共同展開深度螢火蟲之旅。為了保育這片螢火蟲生態區避免受到燈光、廢氣、噪音等衝擊破壞，現場交通管制時間即日起至5月20日，每天下午5時至8時，管制路段自匏杓崙路137-3號至小礁溪橋，小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段。

自然生態 螢火蟲 賞螢

延伸閱讀

「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑 公所提供生態解說

0403花蓮大地震╱蘇花清水橋斷裂 王國材：花東變孤島搶修時程不樂觀

地震 蘇花公路交通受阻、台鐵部分停駛

「2024賞螢導覽圖」搶先看！ 北橫賞螢季4月中旬開跑 共賞螢光點點之夜

相關新聞

基隆童話藝術節 因震災延今天開幕

基隆童話藝術節原訂昨晚開幕，為「夢之船」裝置藝術作品點燈，因發生震災延到今舉辦，夢想啟航站、雨星道具街、冒險訓練營等系列...

火金姑故鄉 小礁溪賞螢季起跑

4、5月春夏之夜，清靜山谷水溪邊掀起一股螢熱潮。宜蘭小礁溪螢區廊帶長且廣，螢火蟲數量密度高，成為絕佳的賞螢首選。礁溪鄉公...

清明祭祖 花蓮有便民服務 宜蘭掃墓車上路

清明節返鄉祭祖，花蓮縣政府今明兩天在各公墓及13鄉鎮市戶政事務所等43個據點設服務台，提供鮮花、礦泉水、乾洗手消毒液及防...

尚武漁港清淤牛步化 大武鄉長候選人交鋒

台東縣大武鄉尚武漁港年後淤沙至今未清疏，漁民3個月無法出海叫苦連天，批縣府牛步。3名鄉長補選候選人為此隔空交鋒。縣府農業...

「罷免謝國樑」第一階段收上萬份提議書 擬4月8日送中選會

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑第1階段日前截止，共收到上萬份提議書，計畫8日送交中央選舉委員會

「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑 公所提供生態解說

4、5月春夏之夜，清靜山谷水溪邊掀起一股螢熱潮。宜蘭小礁溪螢區廊帶長且廣，且螢火蟲數量密度高，成為絕佳的賞螢首選。礁溪鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。