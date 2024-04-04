聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆童話藝術節 因震災延今天開幕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

基隆童話藝術節原訂昨晚開幕，為「夢之船」裝置藝術作品點燈，因發生震災延到今舉辦，夢想啟航站、雨星道具街、冒險訓練營等系列活動照常舉行。安樂區室內兒童樂園昨已開放，親子可線上預約或現場報名進場，每場次各10組。

基隆市長謝國樑原訂昨在基隆城際轉運站廣場，與藝人安心亞主持夢之船點燈儀式，但因發生震災，延到今傍晚5點30分舉行。夢之船是在地藝術家李奇鴻與基隆學生共同創作，集結5000艘充滿基隆意象小船的共創裝置藝術。

基市府教育處表示，今年基隆童話藝術節特別規畫舞台表演，今、明下午1點30分起，分別邀請慾望劇團、學校社團、泡泡奇蹟、YOYO家族、舞工廠舞團、天馬戲創作劇團演出。主辦單位另在轉運站廣場成立DIY工作坊、風格市集，並有集章活動。

謝國樑上任後，宣布要在全市7個行區設立室內兒童樂園，昨在麥金路婦幼館成立的安樂區室內兒童樂園，是繼七堵、信義、中正和中山區之後的第5處兒童樂園。仁愛、暖暖區室內兒童樂園各自設在區公所大樓，預計今年第3季開幕。

基市府社會處說，清朝巡撫劉銘傳在台灣建造鐵路，第1條隧道就位在安樂區境內，因此兒童樂園以鐵路與隧道作主題，讓兒童在遊戲中，了解自己成長地方的歷史故事。

安樂區室內兒童樂園昨開放試營運1個月，周三至周五每天開放4場次，周六、周日及國定假日每天開放5場次。

裝置藝術 謝國樑

延伸閱讀

遭中選會退件？罷免謝國樑4千件提議書被退回 核心成員：加1字即可送件

基隆童話藝術節開幕 謝國樑和安心亞為「夢之船」點燈

0403大地震 花蓮重災區 謝國樑令基市特搜隊支援救災

影／基隆1.4公頃威海營區將促參商業開發 飯店、百貨商場都有可能

相關新聞

基隆童話藝術節 因震災延今天開幕

基隆童話藝術節原訂昨晚開幕，為「夢之船」裝置藝術作品點燈，因發生震災延到今舉辦，夢想啟航站、雨星道具街、冒險訓練營等系列...

火金姑故鄉 小礁溪賞螢季起跑

4、5月春夏之夜，清靜山谷水溪邊掀起一股螢熱潮。宜蘭小礁溪螢區廊帶長且廣，螢火蟲數量密度高，成為絕佳的賞螢首選。礁溪鄉公...

清明祭祖 花蓮有便民服務 宜蘭掃墓車上路

清明節返鄉祭祖，花蓮縣政府今明兩天在各公墓及13鄉鎮市戶政事務所等43個據點設服務台，提供鮮花、礦泉水、乾洗手消毒液及防...

尚武漁港清淤牛步化 大武鄉長候選人交鋒

台東縣大武鄉尚武漁港年後淤沙至今未清疏，漁民3個月無法出海叫苦連天，批縣府牛步。3名鄉長補選候選人為此隔空交鋒。縣府農業...

「罷免謝國樑」第一階段收上萬份提議書 擬4月8日送中選會

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑第1階段日前截止，共收到上萬份提議書，計畫8日送交中央選舉委員會

「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑 公所提供生態解說

4、5月春夏之夜，清靜山谷水溪邊掀起一股螢熱潮。宜蘭小礁溪螢區廊帶長且廣，且螢火蟲數量密度高，成為絕佳的賞螢首選。礁溪鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。