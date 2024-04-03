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「罷免謝國樑」第一階段收上萬份提議書 擬4月8日送中選會

中央社／ 基隆3日電
基隆市長謝國樑。聯合報系資料照
基隆市長謝國樑。聯合報系資料照

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公民團體發起罷免基隆市長謝國樑第1階段日前截止，共收到上萬份提議書，計畫8日送交中央選舉委員會。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵說，罷免行動第1階段在3月31日截止，當時雖收到9848份提議書，但之後還是有民眾參與，因此提議書已有上萬份。

「山海公民拆樑行動」指出，提議書送中選會後，第2階段預計5月初起跑，接下來會持續籌備第2階段。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。

中選會 罷免 謝國樑

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