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基隆童話藝術節開幕 謝國樑和安心亞為「夢之船」點燈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供

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基隆童話藝術節原訂今天傍晚開幕，為「夢之船」裝置藝術作品點燈，因發生震災延取消，延到明天舉辦，夢想啟航站、雨星道具街、冒險訓練營等系列活動明也照常舉行。安樂區室內兒童樂園今天如期試營運，親子可線上預約或現場報名進場，每場次各10組。

基隆市長謝國樑原訂今天傍晚在基隆城際轉運站廣場，與藝人安心亞共同主持夢之船點燈儀式，但因發生震災，延到明天傍晚5點30分舉行。夢之船是在地藝術家李奇鴻與基隆市的學生共同創作，共集結5000艘充滿基隆意象小船的共創裝置藝術。

基市府教育處表示，今年基隆童話藝術節特別規畫舞台表演，4、5日的下午1點30分起，分別邀請慾望劇團、學校社團、泡泡奇蹟、YOYO家族、舞工廠舞團、天馬戲創作劇團演出。主辦單位另在轉運站廣場成立DIY工作坊、風格市集，並有集章活動，希望讓大人小孩都能玩得開心。

謝國樑上任後，宣布要在全市7個行區設立室內兒童樂園，昨天在麥金路婦幼館成立的安樂區室內兒童樂園，是繼七堵、信義、中正和中山區之後的第5處兒童樂園。仁愛、暖暖區室內兒童樂園各自設在區公所大樓，預計今年第3季開幕。

基市府社會處說，清朝巡撫劉銘傳在台灣建造鐵路，第1個隧道就位在安樂區境內，因此兒童樂園以鐵路與隧道作為主題，讓兒童在遊戲中了解自己成長地方的歷史故事。

安樂區室內兒童樂園今起試營運1個月，周三至周五每天開放4場次，周六、周日及國定假日每天開放5場次，每場次受理10組親子線上報名，10組親子現場報名。

基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆市安樂區室內兒童樂園今起試營運，以鐵路與隧道為主題，讓兒童在遊戲中了解在地故事。圖／基市府社會處提供
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影
基隆童話藝術節明天在基隆城際轉運站舉辦開幕儀式，並為「夢之船」裝置藝術作品點燈。記者邱瑞杰／攝影

親子 謝國樑

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