0403花蓮大地震／誤植停課資訊遭議員轟「螺絲鬆了」 台中市府致歉

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0403花蓮大地震，各地傳出災情，台中市一度傳出「照常上班、停止上課」的消息，讓家長驚慌失措。台中市議員陳雅惠接獲高中家長反映，指孩子收到網路停課消息，立即通知他前往接送，未料不久後又被學校通知不用接送，讓家長一頭霧水，痛批市府螺絲鬆了。台中市政府人事處致歉表示，台中市今日全市正常上班上課，此為人事處誤植，造成市民困擾，特表歉意。

民進黨中市議員陳雅惠接獲就讀僑泰高中一年級許姓家長反映，他的小孩上午收到同學告知「台中市今日照常上班、停止上課」，因此立即通知家長前來接送，未料學校教師在賴群組公告台中市今日正常上班上課，並通知家長不用到校接送，讓家長一頭霧水。

陳雅惠說，花蓮地震已經讓人心慌慌，台中市府人事處卻搞烏龍，誤植為「照常上班、停止上課」，引起家長不知所措。陳雅惠批評，市長盧秀燕剛出國門，大人不在家，局處連按表操課都會出問題，顯然螺絲鬆了，希望儘速上緊發條，維持市政正常運作。

台中市政府人事處指出，因應今日上午地震發生，人事行政總處通知各地方政府人事處依規定上網通報停班停課或正常上班上課情形，人事處接獲指示即辦理相關通報作業，不過操作誤植，發現後第一時間即上網更正通報訊息，避免錯誤訊息擴散，造成市民困擾，深表歉意。