基市府、航港局合作 威海營區BOT開發

基隆威海營區軍港西遷後，總面積1.42公頃舊址主要為航港局土地，將規畫為提供郵輪旅運服務、帶動市區觀光商業廊帶發展動能。市長謝國樑前天與航港局舉行首次合作開發會議，達成「土地共同開發」共識，以促參BOT辦理，引進重大投資，未來規畫飯店、百貨公司、商場等都有可能。

威海營區舊址位中正路東三、東四碼頭對面，連接市區與東岸碼頭，地理位置優越。謝國樑前天與航港局、港務公司、國產署、軍備局等土地持有及相關單位舉行合作開發會議。

謝國樑說，去年底順利完成拆除作業，原基地將打造為都市觀光遊憩廊帶。由於該土地為多單位共同持有，在進行都市更新規畫時，應通盤考量後續土地與未來建築物管理方式。市府與航港局將採用土地共同開發的方式，確保民眾使用的活動空間，可有更多規畫彈性，對於民間投資而言，可開發面積較大，也較具吸引力。

為加速行政流程，謝國樑說，期望6個月後完成「促參可行性評估」，報中央同意後啟動招商引資計畫，市府會將原本的機關用地變更為商業區，以利後續招商。

市府都發處長謝孝昆表示，市府有部分土地產權，將由航港局來主辦，未來開發的定位都還要再討論，但朝商業開發的方向有共識，待後續實際透過促參方式進行BOT開發，才會有定論。

都發處認為，因是基隆港區少有完整公有地，距市區近，將可與海洋廣場等觀光廊帶串連，觀光發展可期。