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食安問題連環爆 基市稽查11處餐飲據點有缺失…限期改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今天表示，全市列管的47處列管餐飲場所，已全數完成現場稽查，除了檢查食材、原料保存溫度、作業環境清潔等，也清查業者投保產品責任險效期，確保消費者權益。圖／衛生局提供
基隆市衛生局今天表示，全市列管的47處列管餐飲場所，已全數完成現場稽查，除了檢查食材、原料保存溫度、作業環境清潔等，也清查業者投保產品責任險效期，確保消費者權益。圖／衛生局提供

食安危機接連爆發，北市百貨商場美食街也出問題。基隆衛生局連日派員前往基隆各商場、醫院餐飲場所稽查，除了檢查食材、原料保存溫度、作業環境清潔等，也清查業者投保產品責任險效期，確保消費者權益。稽查人員發現11家有部分缺失，將再安排複查，複查不符規定將依違反食安法開罰。

衛生局今天表示，統計到今天已前往愛買、東岸、基隆港務分公司、皇冠大樓、基隆長庚醫院等餐飲場所全面稽查，全市列管45家餐飲業和2處販售業據點，全數完成現場稽查。

稽查人員發現11家有部分缺失，包括冰箱膠條不潔、私人物品置放於販售冰箱內、天花板局部不清潔等，現場輔導改善，並會安排複查。複查再不符規定者，依食品安全衛生管理法第44條規定，裁處6萬元以上，2億元以下罰鍰。

衛生局已確認所有列管業者都有依規定投保產品責任險，並在投保有效期限內。若查到業者未依規定投保，或未來屆期未續保者，將依違反食安法第13條、第47條規定，裁處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局長張賢政說，餐飲業者業者應做好食安管理，食品業從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合相關規範，並落實衛生自主管理，以有效預防食物中毒及食安問題發生，確保市民飲食安全及品質。

基隆市衛生局今天表示，全市列管的47處列管餐飲場所，已全數完成現場稽查，除了檢查食材、原料保存溫度、作業環境清潔等，也清查業者投保產品責任險效期，確保消費者權益。圖／衛生局提供
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基隆 衛生局 食安

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