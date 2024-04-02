林姿妙下田插秧 宜蘭米競賽開跑

宜蘭只有一期稻作，縣府透過嚴選米競賽，鼓勵農民種出香Q好吃「宜蘭米」，2020年在新北拍賣，每公斤賣出3萬6000元，創國內白米拍賣最高價。今年嚴選米競賽將開始，縣長林姿妙昨天與議長張勝德、縣農會3巨頭等人下田插秧，鼓勵企業認購好米。

「只有宜蘭能超越宜蘭」，宜蘭米3年多前創下每公斤3萬6000元拍賣價後，國內再無人能出其右，縣長林姿妙昨下田插映前，表揚15間在地企業及團體，感謝他們支持宜蘭稻農。

林姿妙表示，宜蘭好山好水，孕育出高品質好米，更多次獲日本「米。食味分析鑑定競賽」大賞，也出口外銷日本市場，受國內外消費者喜愛。

為推廣宜蘭嚴選優質米品牌，林姿妙縣長與議長張勝德、謝燦輝議員、農糧署東區分署、花蓮農改場、縣農會3巨頭及鄉鎮市農會代表敲響銅鑼、下田插秧，宣告競賽起跑，呼籲水稻好手於4月30日前至轄區農會報名參賽。

縣農會理事長李竹村指出，宜蘭嚴選優質米競賽自2018年起已邁入第7年，參賽農友需經5道嚴格關卡，包含田間檢查、農藥殘留檢驗（農藥未檢出）、SGS稻穀DNA與規格性狀分析、人氣票選及官能品評，才有機會脫穎而出。

今年報名的田區，需取得產銷履歷驗證或有機（含轉型期）驗證才能參賽；獎勵措施為冠軍1人30萬元獎金、特選2人每人10萬、優選5人及人氣獎1人各1萬元，稻穀收購價冠軍每公斤46元、特選42元、其餘37元。