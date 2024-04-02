花蓮將軍府開幕 違停亂象頻傳

花蓮市新景點「將軍府1936園區」昨天開幕，因停車空間不足導致車輛違停，也無明確路標，頻傳違規亂象。文化局表示，將整修園區停車空間，停車格將增至46格，並請公路局增設路牌標示位置。

花蓮市美崙溪畔旁的日式宿舍群「將軍府」有近百年歷史，由8棟木造建築組成，其中1棟是縣級古蹟。中央及縣府共挹注2.6億元，花3年半修復，完工轉型成藝文基地。

園區試營運期間湧入人潮，雖距園區約400至450公尺處有4座停車場，但沿線在大太陽下走路非常炎熱，加上園區停車空間有限，部分車輛違停在紅線或主幹道美崙坡上，造成沿線交通堵塞，且園區附近路標不清楚，不少民眾違規回轉，形成交通亂象。

文化局行政暨文化設施科長曾俊翔表示，文化局向營建署爭取經費整理停車場，屆時停車格將有46個，包括1個無障礙停車格。將軍府園區現有16間品牌進駐，但未全部開業，曾俊翔說，因部分店家整備、裝潢未完成，陸續會在4月底、5月開始營運。另有民眾被小黑蚊叮得滿身包，環保局上周協助噴液，也會和營運商討論如何防治小黑蚊。