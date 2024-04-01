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蘇花路廊恐現大量車潮！清明連假「這日」南下返鄉車流最多 預估2萬4千輛

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
清明連假4天，預估蘇花路廊南下車流將在第一天爆大量，凌晨2點就會出現車潮，直到晚上10點紓解，當天南下車流約2萬4000輛次。圖／警方提供
清明連假4天，預估蘇花路廊南下車流將在第一天爆大量，凌晨2點就會出現車潮，直到晚上10點紓解，當天南下車流約2萬4000輛次。圖／警方提供

為期4天清明節連續假期，公路局以宜花7成的訂房率推估蘇花路廊車流，南下返鄉車流將出現在假期的首日（4月4日）最高峰，上看2萬4000輛次，當天車潮將從凌晨2時湧現，持續到晚間10時以後紓解；第三天假期4月6日北返車流，約2萬輛次。

清明連假4月4日至7日共4日，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊湧現大量車潮，南下返鄉車流將於假期首日達最高峰，交通量約2萬4000輛次/日，尖峰時段最高車流量達1150輛/小時以上，車多時段平均車流量約850至950輛/小時，壅塞情形將持續到晚上。

假期後段6日至7日，以北上返回工作地旅次為主，預估6日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約2萬輛次/日，車潮將自上午9時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至連假7日凌晨3時後緩解。

蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，公路局請往返花蓮、蘇澳的長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線以節省時間。

公路局東區養護工程分局為提升蘇花路廊大眾運輸服務，規畫蘇澳地區及崇德地區尖峰時段大客車優先通行，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路市區客運行駛路肩。

因應連假蘇花路廊湧入大量車潮，藉由時段性車種管制紓解尖峰時段車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：4月4日5時至17時（雙向），4月5日7時至11時（雙向），4月6日14時至18時（雙向），4月7日5時至17時（雙向）。

公路局東區養護工程分局呼籲往花東旅遊民眾，多利用非尖峰時段避開車潮或搭乘大眾運輸，蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時路況，也請用路人多利用「幸福公路」App，透過行動裝置接收最新省道即時路況。

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