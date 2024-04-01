拚拍賣價 林姿妙下田插秧籲認購宜蘭米

宜蘭只有一期稻作，縣政府透過嚴選米競賽，鼓勵農民種出香Q好吃「宜蘭米」，2020年在新北拍賣，每公斤3萬6000元，創國內白米拍賣最高價。今年嚴選米競賽又將開始，縣長林姿妙今與議長張勝德、縣農會3巨頭等人下田插秧，鼓勵企業認購好米。

「只有宜蘭能超越宜蘭」，宜蘭米在3年多前創下每公斤3萬6000千元拍賣價後，國內再無人能出其右。最主要是宜蘭一期稻作讓土地休息，農民勤奮努力栽種好米，而且還有熱心企業踴躍認購，縣長林姿妙今天在下田插映前，表揚15間在地企業及團體，感謝他們支持宜蘭稻農，讓宜蘭嚴選好米持續熱賣。

林姿妙表示，宜蘭好山、好水孕育出高品質好米，宜蘭米不僅創下國內拍賣最高價紀錄，也多次榮獲日本「米。食味分析鑑定競賽」大賞，更出口外銷日本市場，受國內外消費者喜愛。

為推廣宜蘭嚴選優質米品牌，林姿妙縣長今與議長張勝德、謝燦輝議員、農糧署東區分署、花蓮農改場、縣農會3巨頭及鄉鎮市農會代表敲響銅鑼、下田插秧，宣告競賽起跑，呼籲水稻好手於4月30日前至轄區農會報名參賽。

縣農會理事長李竹村指出，宜蘭嚴選優質米競賽自2018年起已邁入第7年，參賽農友需過經過5道嚴格關卡，包含田間檢查、農藥殘留檢驗（農藥未檢出）、SGS稻穀DNA與規格性狀分析、人氣票選及官能品評，才有機會脫穎而出。

今年更要求報名的田區需取得產銷履歷驗證或有機（含轉型期）驗證才能參賽，提高要求標準，精選更高品質好米；獎勵措施為冠軍1人30萬獎金、特選2人每人10萬獎金、優選5人及人氣獎1人各1萬元，稻穀收購價冠軍每公斤46元、特選42元、其餘37元。